Определены победители первого в 2020 году конкурса президентских грантов

На конкурс было подано больше 9 тысяч заявок почти от 8 тысяч некоммерческих организаций. Их оценивали по балльной системе 598 экспертов. Как отметил председатель объединенного экспертного совета Фонда президентских грантов Андрей Клепач, в этом году были сохранены критерии отбора победителей: соискатели должны были набрать определенное количество баллов в зависимости от суммы, на которую они подавали заявку.

Как отметил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, принципиально важным оказалось то, что решение о распределении средств принимается в начале года. Следующий конкурс стартует 26 февраля и продлится до 31 марта 2020 года.

-Получается, что в этом году мы завершим прием заявок на второй конкурс раньше, чем три года назад объявили первый конкурс. Это значит, что некоммерческие организации могут уже в ближайшее время начать реализацию своих проектов, - сказал Сергей Кириенко.

Он отметил и еще один важный момент: сами НКО привлекают на свои проекты почти столько же средств из негосударственных источников. В этом году это около 3,7 млрд. рублей. Что, по словам Сергея Кириенко, говорит как о доверии к конкурсу, так и о повышении качества проектов, получивших поддержку.

Как показал первый конкурс 2020 года, наибольшее число победителей – из Санкт-Петербурга, Волгоградской и Самарской областей. А по тематике наиболее распространенными стали проекты, связанные с сохранением исторической памяти (в преддверии 75-й годовщины Победы) и со здоровым образом жизни.

Большинство победителей конкурса уже принимали в нем участие в прошлые годы, многие даже побеждали. Новичков-НКО в этом году – около 500. Не исключено, что их с каждым годом будет все больше. Дело в том, что для подачи заявки нужно только подробное описание проекта и устав организации – сбором остальной информации занимается Фонд президентстких грантов. Впрочем, именно на описании проекта многие спотыкаются. В этом году среди победителей оказались 15 некоммерческих организаций, которые безуспешно пытались набрать нужную сумму баллов шесть(!) раз. Седьмая попытка оказалась удачной.

Как рассказал генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, половина заявок поступили на конкурс в последний день, а по качеству их можно было сравнить со студенческой курсовой работой, написанной ночью накануне защиты.

-Пройдите онлайн-курс, на котором специалисты фонда учат составлять заявки – это потребует 2-3 дня. Потом неделя – на обдумывание и написание заявки, еще одна – чтобы ее кто-то из знакомых прочитал, оставил замечания. Две недели! И вы гарантированно получаете президентский грант. Конечно, при условии , что у вашего проекта хорошая идея, обоснованный бюджет, а у вас есть реальное желание помогать людям, - поделился мнением Илья Чукалин.

Кстати, для тех, кто думает, что о нем не услышат. Как сообщил Сергей Кириенко, есть запрос на создание аналогичной Фонду президентских грантов региональной системы. И поэтому федеральный бюджет будет дополнительно выделять 3 млрд. рублей на софинансирование проектов, которые станут победителями региональных конкурсов. Объем софинансирования составит от 30 до 70%. Таким образом, поддержка гражданских инициатив федеральным бюджетом составит 11 млрд. рублей.