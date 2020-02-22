Молодым родителям дадут скидку на ипотеку

Юлия и Дмитрий Соколовы поженились пять лет назад. Все это время живут с родителями в Балашихе. Но молодые всерьез задумались о собственном гнездышке. Тем более что в июне этого года в семействе ожидается пополнение.

- На УЗИ мы узнали, что первым ребенком у нас будет мальчик, - улыбается Юля. - Мы хотим еще детей. Конечно, хорошо, когда бабушки-дедушки рядом, но нам пора уже перебираться в свою квартиру. И лучше сразу в большую, чтобы всем места хватило.

Пока ребята решались на жилищный кредит, подмосковные власти придумали, чем поддержать таких родителей, как Юля и Дима.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил с инициативой - снизить ставку по ипотеке на 3% в новостройках для семей, в которых первенец родился в Подмосковье. Об этом он сообщил во время ежегодного Обращения к жителям.

- Если раньше мы еще сомневались, потянем ли кредит, сможем ли купить нужную нам квартиру, то теперь окончательно решили оформлять ипотеку, - говорит Дмитрий. - Для нашего семейного бюджета это будет существенная экономия. Здорово, что власти поддерживают молодые семьи.

Сразу можно сэкономить крупную сумму

Семьи с детьми в Подмосковье уже получают немало льгот от местных властей. К примеру, с этого года в области запустили новую подпрограмму для поддержки многодетных семей. В ней прописано, что при одновременном рождении трех и более малышей выдается 100% жилищная субсидия на покупку дома или квартиры. А теперь на денежную помощь смогут рассчитывать и родители одного малыша. Причем те, кто впервые становится мамой и папой, сразу сэкономят крупную сумму при оформлении ипотеки.

«Семья получит право на получение субсидии при рождении и регистрации первенца в Московской области и при покупке квартиры в Подмосковье, - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова. - Субсидия будет направляться напрямую в банк, это позволит снизить процентную ставку по ипотечному кредиту на 3 пункта - до 6% годовых. Например, при покупке квартиры площадью 50 квадратных метров и средней ипотечной ставке 9,3% ставка будет снижена до 6% годовых. Семья сможет сэкономить до 1,5 миллиона рублей».

Новая программа разработана по поручению губернатора и направлена на укрепление института семьи и повышение рождаемости в регионе.

«Хочется отметить социальную поддержку молодых семей не только на государственном, но и на региональном уровне, - сказала директор Волоколамского центра «Молодежное Содружество» Светлана Сотова. - Это и новость о бесплатном горячем питании для учащихся начальных классов, которое появится уже с 1 сентября этого года, и снижение ставки по ипотеке для семей, в которых родился первый ребенок в 2020 году, на 3% - что тоже очень приятно».

ЧТО ЕЩЕ

Материнский капитал вам в помощь!

С этого года родители по всей стране начнут получать выплаты на первого ребенка. Суммы на второго увеличатся также по всей России. Выплата будет составлять 466 617 рублей за первенца. При появлении в семье второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей (до 616 617 руб.).

По словам Андрея Воробьёва, у семей Подмосковья появится дополнительная возможность реализовать сертификат на региональный материнский капитал, если после его получения в семье родился еще один ребенок.

Губернатор подчеркнул, что за рождение второго ребенка сертификаты на 100 тысяч рублей получили 220 тысяч семей Подмосковья.

- Если в такой семье родился еще один малыш, мы предлагаем дать возможность без дополнительных условий получить 50 тысяч рублей в 2020 году и еще 50 тысяч или остаток средств - в 2021-м, - объяснил Андрей Воробьёв.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин объявил о продлении действия закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года. Выплаты теперь также будут получать семьи, в которых родился первенец. На этой неделе Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала. Эти поправки касаются семей, в которых дети родились после 1 января 2020 года.