Эпидемия в самом разгаре: лечение и профилактика гриппа и ОРВИ

В начале февраля Роспотребнадзор сообщил, что грипп и ОРВИ продолжают наступление на россиян — превышение эпидемиологических порогов зарегистрировано уже в 37 регионах, а также в девяти центральных городах страны [1]. Вирусной атаке подвергаются как взрослые, так и дети в возрасте 7-14 лет, а среди возбудителей растет доля вирусов гриппа, с преобладанием гриппа В.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире гриппом болеют миллионы человек [2]. При этом особому риску подвержены дети в возрасте до 5 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и пожилые.

Число заболеваний ОРВИ еще больше — это самая частая инфекция человека, ежегодно только в России регистрируются десятки миллионов случаев [3]. Например, у детей острые респираторные инфекции (ОРВИ) составляют до 90% от общего числа заболеваний. А за сезон ребенок в возрасте до 5 лет может перенести 6-8 эпизодов ОРВИ в год [4].

Симптомы

Для заражения вирусной инфекцией часто достаточно коснуться носа, рта или глаз руками, загрязненными при контакте с больным, например, при рукопожатии. Еще один путь распространения вирусов — воздушно-капельный. Так инфекция может передаваться при разговоре, плаче, чихании или кашле [5].

Симптомы вирусных инфекций, будь то парагрипп, адено- и риновирус, во многом схожи. Обычно это так называемый общеинфекционный синдром (головная боль, слабость, боль в мышцах) в сочетании с различными поражениями дыхательных путей (насморк, першение в горле, резь в глазах, кашель и др.) [6].

Грипп обычно протекает острее и тяжелее, хотя точный диагноз может быть подтвержден только с помощью лабораторных исследований. Характерными признаками этой инфекции являются [7]:

• внезапное повышение температуры тела;

• кашель, как правило, сухой, без откашливания, который может принять тяжелую форму и длиться до 2 недель;

• сильная головная боль;

• неприятные ощущения в мышцах — ломота и боль;

• боль в горле и насморк.

Лечение

В дополнение к традиционным домашним средствам — теплому питью, полосканию горла, туалету носа при ОРВИ и гриппе часто применяются комплексные лекарственные средства. Они воздействуют на проявления болезни и способствуют облегчению состояния пациента. Одним из таких средств является отечественный Антигриппин-Анви, применяемый для симптоматического лечения взрослых и детей старше 15 лет. В его состав входят активные компоненты, которые помогают в борьбе с симптомами ОРВИ и гриппа.

Ацетилсалициловая кислота и анальгин обладают жаропонижающим и легким противовоспалительным свойствами. Они способствуют уменьшению температуры, мышечной и головной боли. За счет противоаллергических компонентов в своем составе действие Антигриппин-Анви направлено на снижение отека и воспаления слизистых. Аскорбиновая кислота играет положительную роль в развитии иммунных реакций организма и его сопротивляемости, восполняет дефицит витамина С.

Профилактика

Конечно, в разгар сезона простуд уберечься от инфекции сложно — любой из нас неизбежно контактирует со множеством людей на рабочем месте, в транспорте или торговом центре. Особенно остро эта проблема стоит перед родителями дошкольников и школьников. Дети этого возраста значительную часть дня проводят в закрытом помещении в тесном контакте друг с другом. И все же, средства значительно уменьшить риск заражения существуют и доступны всем.

Во-первых, не забывайте о регулярной гигиене рук и обучите ее правилам детей. По мнению специалистов, эффективным является мытье рук с мылом на протяжении не менее 15-20 секунд [8]. Если вымыть руки негде, используйте влажные салфетки или специальное средство. Помните, что мытье рук и использование дезинфицирующих лосьонов является самым лучшим средством предотвращения распространения простуды, эффективность которого доказана [9].

Во-вторых, не трогайте руками глаза, нос и рот — чаще всего распространение вирусов происходит именно так [10]. Этому правилу тоже обязательно стоит обучить детей, особенно дошкольного и младшего школьного возраста. Расскажите им, что тереть грязными руками глаза, рот и нос — самый простой способ “подхватить простуду” [11]. Положите ребенку упаковку влажных салфеток в портфель или школьную сумку, объясните, что в период эпидемии особенно важно соблюдать гигиену и мыть руки чаще, чем обычно.

В-третьих, избегайте контактов с заболевшими, а при проявлении симптомов простуды оставайтесь дома. Если в семье кто-то подхватил ОРВИ, не забывайте регулярно проветривать комнату, в которой он находится. Проводите влажную уборку — так вместе с пылью вы уберете и часть возбудителей.

