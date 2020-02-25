2020-02-25T12:05:51+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали топ-модель за сбыт крупной партии наркотиков

Актера повязали в элитном коттеджном посёлке на Рублевке
Иван РУНЕВ
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Согласно действующему законодательству, у Александра Городника был изъят большой объем наркотиковСогласно действующему законодательству, у Александра Городника был изъят большой объем наркотиков
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19 февраля в одном из элитных коттеджных поселков на Рублевке был задержан 40-летний актер и топ-модель Александр Городник. При досмотре у актера были обнаружены 30 таблеток наркотического вещества.

- В ходе осмотра места происшествия, был установлен автомобиль Lexus IS 250, находящийся в пользовании Александра. На переднем сидении дорогой иномарки были найдены еще 20 полимерных свертков содержащих по 3 таблетки каждый. Всего у Александра было изъято 90 таблеток наркотического вещества. Как показала экспертиза таблетки представляют собой наркотик МДМА, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Согласно действующему законодательству, у Александра Городника был изъят большой объем наркотиков. По имеющейся информации, актер хотел продавать их. Возбуждено уголовное дело по пункту «Б» части 3 статьи 228 УК РФ.

Александр Городник задержан, однако выяснить кому именно он собирался продать наркотики на Рублевке полицейским пока не удалось, ведется следствие.

В личном автопарке Александра Городника имеются такие авто премиум класса, как Bentley Continental GT, Aston Martin DB9 и Lamborghini Gallard

В личном автопарке Александра Городника имеются такие авто премиум класса, как Bentley Continental GT, Aston Martin DB9 и Lamborghini Gallard

Александр Городник уже не первый раз попадает в скандальную историю. Ранее СМИ облетела новость о том, что на Рублевском шоссе друг Александра разбил принадлежащую актеру Lamborghini. В тот раз Александр совсем не расстроился, а спокойно уехал с места ДТП на другом люксовом авто. По информации KP.RU в личном автопарке Александра Городника имеются такие авто премиум класса, как Bentley Continental GT, Aston Martin DB9 и Lamborghini Gallardo. На какие средства мужчина приобрел столь дорогостоящие авто остается загадкой, ведь свою актерскую карьеру Александр давно закончил и в настоящее время нигде не снимается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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