Хирурги перепутали право и лево при установке коленного импланта

Из-за врачебной ошибки пожилая пациентка месяц ходила с коленными чашечками, установленными наоборот – в левой ноги имплант для правой ноги. Все потому что во время операции кто-то перепутал левое с правым.

Как сообщает Daily Mail, операция проходила в больнице Макклсфилда (Великобритания) в октябре 2018 года. 74-летняя Барбара Барнс долгие годы мучилась из-за болей в суставах. Врачи посоветовали ей все-таки сделать операцию по двойной замене коленных чашек.

Англичанка решила начать с одной ноги, чтобы не терять возможность самостоятельно передвигаться. Пришла в клинику, сдала все анализы…когда проснулась после наркоза, врачи убеждали – все прошло отлично. Но женщина засомневалась – боли в колене только усилились. На ее жалобы врачи разводили руками, мол чего же хотели после операции. Так она проходила месяц с правой коленной чашкой в левой ноге. Все это время она при поддержке своих четырех детей добивалась от врачей объяснения, почему пациентка после операции едва ходит.

- Я очень волновался, что что-то пошло не так, но мне все время говорили, что все в порядке,- вспоминает женщина. – В итоге мне сказали, что на моем левом колене был использован правосторонний имплантат, это стало огромным шоком. Я до сих пор не могу поверить, что это случилось.

Пациентка отправилась к адвокатам. Ей пришлось пережить еще одну операцию на левой ноге, врачи исправили ошибку и установили нужный протез. В свое оправдание медики сообщили, что это «распространенная ошибка», оказывается, протезы для левой и правой ноги поступают к ним в одной коробке – вот они и перепутали.

В январе 2019 года Национальный объединенный регистр, орган, который следит за эффективностью замены имплантатов, связался с East Cheshire NHS Trust, обеспокоенным нарушениями. Изменены условия хранения протезов – теперь левые и правые импланты обязаны хранить в коробках разного цвета.