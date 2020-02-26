Дворняжка Грета из Балашихи: первый хозяин попал в тюрьму, второй - умер

О непростой судьбе этой рыжей дворняжки в соцсетях рассказали волонтеры. О том что бедолага потеряла своего второго хозяина они узнали случайно. В подмосковном городе Балашихе поползли слухи, что мужчина умер, а пес остался в квартире его мамы-пенсионерки. Женщине было не до собаки и бедной Грете частенько доставалось: то костылем по спине, то газетой по морде. Пенсионерка перекрестилась, когда дворнягу забрали на передержку зоозащитники.

Тут-то и выяснилось, что умерший мужчина - второй хозяин Греты. Первый несколько лет назад попал в тюрьму, после чего пса приютил его друг.

- Женщина у которой осталась собака тяжело болела и она даже не кормила собаку. Еду ей приносил сосед, - рассказала "КП" волонтер Наталья. - Мы стали искать для нее новых хозяев и, честно говоря, даже не надеялись на успех. Все-таки собака взрослая.

О непростой судьбе Греты из соцсетей узнала москвичка Екатерина Боровик.

Новые хозяева переживали что Грета не сможет ужиться с их питомцами. Но дворняжка быстро привыкла и к новому дому и к его обитателям.Фото: СОЦСЕТИ

- Я сразу поняла что это наш пес. И стала уговаривать мужа ее забрать. Он быстро согласился и сейчас Грета живет у нас , - рассказала "КП" Екатерина. - У нас загородный дом и мы можем себе позволить держать несколько животных. Грета стала нашей третьей собакой , а еще у нас живут три кота.

Новые хозяева переживали что Грета не сможет ужиться с их питомцами. Но дворняжка быстро привыкла и к новому дому и к его обитателям. Кстати, всех остальных питомцев москвичи тоже взяли из приютов.