2020-02-26T19:12:52+03:00
Здоровье

Главный гериатр Минздрава рассказала, кому вредно худеть в старшем возрасте

Если вы потеряли более 5 кг за последние 6 месяцев, это может говорить об опасном синдроме
Анна ДОБРЮХА
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Главный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева в рамках проекта «Школа здорового питания для старшего поколения» провела лекцию в редакции «КП»Главный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева в рамках проекта «Школа здорового питания для старшего поколения» провела лекцию в редакции «КП»Фото: Иван МАКЕЕВ
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- Есть важный показатель: индекс массы тела (ИМТ). Чтобы его посчитать, нужно взять ваш рост в метрах, возвести в квадрат, а затем разделить на полученную цифру массу вашего тела, - рассказала главный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева на лекции, прошедшей в редакции «КП» в рамках проекта «Школа здорового питания для старшего поколения». - Традиционно считается, что если индекс массы тела свыше 30 – это ожирение. Однако хочу подчеркнуть, что в старшем возрасте ожирение или избыточный вес на самом деле не очень распространенная проблема. Чаще встречается недостаточность питания, которая, в том числе, влияет на скорость старения.

Если человек моложе 70 лет и индекс массы тела меньше 20-ти, то это сигнал тревоги – это значит, что у него есть недостаточность питания. Если человек старше 70 лет, то даже ИМТ, равный 22-м, уже признается недостаточностью питания. Если есть значимая потеря веса: больше 2% в течение одного месяца, или больше 5% в течение трех месяцев, или больше 10% в течение шести месяцев, то нужно обратиться к врачу. Сразу уточню: вовсе не обязательно, что это будет онкологический диагноз. Такая потеря веса может быть связана с различными причинами недостаточности питания. Например, при нарушении всасывания (питательных веществ в желудочно-кишечном тракте. - Ред.), недостаточности употребления белка.

Ольга Ткачева рассказала москвичам, как правильно организовать свой рацион Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Ткачева рассказала москвичам, как правильно организовать свой рационФото: Иван МАКЕЕВ

ВАЖНО

Кому на самом деле нужно худеть в 60+

- К сожалению, ни одна из модных диет и так называемых пирамид питания не учитывает потребности человека старшего возраста, - отмечает Ольга Ткачева. - В разном возрасте применяются разные рекомендации. Если человеку 60 - 70 и более лет, то худеть нужно при условии, что индекс массы тела больше 35 и это сопровождается какими-то болезнями. Например, есть сахарный диабет, артериальная гипертония, какое-либо заболевание сердца. Тогда врач дает рекомендацию: вам все-таки надо похудеть. При этом в старшем возрасте делать это нужно очень аккуратно, избегая резкого ограничения калорийности.

В целом для людей в возрасте 60+ нормальным считается индекс массы тела от 22 до 35.

Ни одна из модных диет и так называемых пирамид питания не учитывает потребности человека старшего возраста, напомнила эксперт Фото: Иван МАКЕЕВ

Ни одна из модных диет и так называемых пирамид питания не учитывает потребности человека старшего возраста, напомнила экспертФото: Иван МАКЕЕВ

ДОБАВЬ БЕЛКА!

- Вес человека включает и жировую, и мышечную ткань, - продолжает Ольга Ткачева. - При этом люди старшего возраста нередко страдают от недостатка мышечной ткани. Поэтому, если уж вы худеете, то нужно подходить к этому очень ответственно. В первую очередь нужно понимать важность белка в питании.

Если для молодых людей предусматривается норма около 0,8 г белка на 1 кг массы тела (суточная потребность), то для пожилого человека норма уже 1,2 г белка на кг массы тела. И даже больше - до 2 г белка, если человек болеет, снижена его подвижность. Например, в случае пневмонии, после травмы, операции.

- Белок – это основной строительный материал и для синтеза мышц, и для работы иммунной системы, - подчеркивает эксперт. - Однако тезис о том, что столько белка нужно есть, появился не очень давно. Диетологи сильно возражали против этого, пока не появились клинические исследования, которые подтвердили: да, белок действительно нужен в существенных количествах.

Проект «Школа здорового питания для старшего возраста» организован редакцией «КП» совместно с АНО дополнительного образования «Центр народного просвещения» на средства гранта, предоставленного в рамках конкурса «Москва - добрый город» Фото: Иван МАКЕЕВ

Проект «Школа здорового питания для старшего возраста» организован редакцией «КП» совместно с АНО дополнительного образования «Центр народного просвещения» на средства гранта, предоставленного в рамках конкурса «Москва - добрый город»Фото: Иван МАКЕЕВ

НА ЗАМЕТКУ

Где больше всего белка

Им богаты сыры, нежирный творог, мясо животных и кур, большинство рыб, соя, горох, орехи, фасоль, поясняет Ольга Ткачева.

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ЗНАТЬ

- Про соль: ее можно употреблять не более 5 граммов в день. Это чайная ложка. Американцы предлагают 2,3 г и даже 1,5 г в сутки. Но если человеку 75 - 80 лет, он всю жизнь солил еду и ему вдруг запретить, он может вообще перестать есть, потому что ему невкусно. Будет пить меньше воды. Из-за этого могут возникнуть электролитные расстройства. Чтобы не доводить до такой крайности, потребление соли нужно уменьшать постепенно.

- В старшем возрасте может развиваться остеопороз (заболевание, при котором снижается плотность костей). Поэтому после 65 лет нужно периодически проходить скрининг на остеопороз. Это специальное исследование - денситометрия.

Для снижения риска остеопороза нужно употреблять кальций. В основном мы получаем его из молочных продуктов, сыров. Также необходим витамин D, без него не будет хороших костей. У большинства из нас уровень этого витамина недостаточный (витамин D вырабатывается на солнце). Мы в гериатрии предлагаем всем людям старше 65 лет обязательно сдавать анализ на уровень витамина D. После этого врач назначит необходимую дозу приема витамина.

Ольга Ткачева рассказала, кому вредно худеть в старшем возрасте Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Ткачева рассказала, кому вредно худеть в старшем возрастеФото: Иван МАКЕЕВ

- Про жидкость: женщинам старше 65 лет нужно выпивать не менее 1,6 литра жидкости в сутки. Мужчинам - почти 2 литра. Если суп жидкий, его тоже можно посчитать. Чай тоже ходит в этот объем. Можно пить кисель, смузи, компот. Главное, получить жидкости столько, сколько положено, чтобы поддерживать уровень артериального давления, степень гидратации тканей. Нередко пожилые люди отказываются пить жидкость. Нужно что-то придумывать. Пить жидкость через соломинку, есть огурцы, фрукты.

Проект «Школа здорового питания для старшего возраста» организован редакцией «КП» совместно с АНО дополнительного образования «Центр народного просвещения» на средства гранта, предоставленного в рамках конкурса «Москва - добрый город», сайт проекта - www.школаздоровья.москва

ИСТОЧНИК KP.RU

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