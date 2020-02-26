Что нового в Премьер-лиге: VAR, кубок и коронавирус

Завтра, 28 февраля, чемпионат России по футболу берет рестарт. В ожидании этого события Премьер-лига совместно с Российским футбольным союзом подготовила ряд сюрпризов, о которых на пресс-конференции рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Новый кубок

Премьер-лига придумала и изготовила свой собственный Кубок чемпионов. Его обещали представить в эфире «Матч ТВ» вечером, но пиратские фотографии трофея уже давно ходят по интернету. И если им верить, то Кубок российских чемпионов не будет кубком в посудном смысле этого слова. То есть шампанское в него не нальешь. Что, в общем, тоже можно считать борьбой за здоровый образ жизни российских футболистов.

Эскиз нового кубка Российской премьер-лиги. Фото: artlebedev.ru

С новым Кубком чемпионов, кстати, можно будет познакомиться лично каждому болельщику. Трофей будет путешествовать по всем городам РПЛ и выставляться на всех стадионах. Первыми к нему как к святыне смогут приложиться зрители матча «Динамо» - «Спартак» 29 февраля.

Новый VAR

Но, пожалуй, главное, что изменится в РПЛ, - это судейство. Теперь за российскими рефери абсолютно на всех матчах будет приглядывать система видеоповторов - тот самый легендарный VAR. Всю зиму российские судьи на сборах учились работать с ним, и уже 28 февраля должны продемонстрировать свои умения. Кстати, удовольствие содержать видеоарбитра на каждой игре не из дешевых. Хотя клубы опять не назвали конкретную сумму. Видимо, традиция.

НОВЫЙ ВИРУС

Ну а самый важный вопрос президенту РПЛ Сергею Прядкину задали, уже когда он уходил из зала.

- Тут в Италии матчи проводят при закрытых трибунах без зрителей из-за коронавируса. Вас он не беспокоит? - перехватили Прядкина у выхода.

- Нет, не беспокоит! - бодро ответил президент. - Но как только будет беспокоить, мы вам сообщим!

Но вот тут как раз хотелось бы без сюрпризов.