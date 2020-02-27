2020-02-27T01:22:39+03:00
Происшествия

В США мужчина открыл стрельбу на территории пивоваренного завода

По предварительным данным, погибли семь человек [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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В США мужчина открыл стрельбу на территории пивоваренного заводаВ США мужчина открыл стрельбу на территории пивоваренного заводаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США неизвестный мужчина открыл стрельбу на территории пивоваренного комплекса MolsonCoors в штате Милуоки. По предварительным данным пострадали несколько человек. Не обошлось и без погибших. Сообщается о семи погибших.

Местные СМИ сообщают, что стрелок может быть сотрудником компании, которого уволили накануне. Относительно этой информации со стороны представителей пивоваренного комплекса и полиции официальных заявлений не поступало.

Газета USA Today пишет, что руководство компании через электронную почту оповестило сотрудников об опасности и настоятельно рекомендовало оставаться в безопасных местах. На месте происшествия работает полиции. По их данным, предполагаемый стрелок не задержан, он все еще находится на свободе. Сообщение о стрельбе правоохранители получили около 15:35 по местному времени, в 23:35 по московскому.

Неизвестный открыл стрельбу на пивоваренном комплексе в США. Tactical command center arriving on the scene at the @MolsonCoors brewery in Milwaukee following shooting https://t.co/UBE0kwUxvI

ИСТОЧНИК KP.RU

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