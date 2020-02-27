«Роснефть» оснастит разведку и добычу собственной «цифрой»

На конец 2019 года «Роснефть» использовала в разведке и добыче 48% собственного программного обеспечения.

-Мы сейчас активно разрабатываем свое программное обеспечение и, по нашим оценкам, доля собственного софта будет активно расти. По нашим оценкам, в 2020 году доля собственного геологического софта для нефтегазодобычи возрастет до 58% за счет появления программ, моделирующих различные стадии нефтегазодобычи, например, софт для геологического моделирования, в 2021 году – до 68%, а в 2022 – до 80%". А к 2025 году компания полностью перейдет на собственное программное обеспечение в области разведки и добычи, - сообщил представитель "Роснефти".

Например, в рамках своей цифровой стратегии «Роснефть» в 2017 году начала использовать симулятор гидроразрыва пласта "РН-ГРИД", который создан ее подразделением «РН-БашНИПИнефть».

Кстати, в институтах компании достаточно специалистов для разработки ПО собственными силами. сторонних разработчиков "Роснефть" не привлекает. Например, в «РН-БашНИПИнефть» работают около 250 программистов. В других институтах компании также есть группы, которые работают над определенными IT-задачами.

-Именно в контакте технических специалистов и IT специалистов получается тот софт, которому можно верить. Программное обеспечение - это не просто код, который программисты написали, это процесс с обратной связью, с постановкой задач, с исправлением ошибок, с учётом пожеланий пользователей на местах, - рассказал представитель «Роснефти».

Симулятор «РН-ГРИД» позволяет точно описывать сложную геометрию трещины, возникающей в породе при проведении гидроразрыва пласта.

Внедрение собственного симулятора для проектирования операций гидроразрыва пласта избавило «Роснефть» от технологической зависимости от зарубежных программных пакетов. Недавно на Приразломном месторождении нефтяники компании провели 10-тысячную операцию гидроразрыва пласта с полным циклом проектирования в первом отечественном симуляторе « РН-ГРИД».

Как отмечают в компании, он стоит значительно дешевле зарубежного. Кроме того, «Роснефть» практикует коммерческое использование «РН-ГРИД»: реализовано уже более 200 коммерческих лицензий, на стадии заключения еще 50 контрактов. Более 40 тестовых лицензий передано 16 нефтесервисным и нефтегазовым компаниям для изучения возможностей "РН-ГРИД". Несколько компании Азиатско-Тихоокеанского региона ведут переговоры с «Роснефтью» о покупке лицензий на использование симулятора.

Еще один пример перехода на собственную «цифру» - комплекс инструментов нефтеинжиниринга «РН-КИН». Он дает оперативный доступ и анализ любой геологической и технологической информации по скважинам/залежам и позволяет оперативно проводить инженерные расчеты для оптимизации работы пласта и повышения нефтеотдачи.

В конце февраля специалисты «Роснефти» внедрили модуль «голосовой помощник» в «РН-КИН». В основе работы модуля «голосового помощника» лежат методы распознавания голоса пользователя с помощью акустических и языковых моделей на базе языкового словаря. Полученные данные адаптируются с точностью распознавания более 95%. Далее с помощью методов машинного обучения выделяются смысловые объекты и проверяется их качество, что позволяет выполнять точно и быстро различные команды в программном обеспечении. Голосовой помощник также оповещает пользователя об исполнении команды с помощью автоматической генерации речи.

Благодаря ему сотрудники, использующие корпоративное ПО, могут находить необходимую информацию вдвое быстрее.

-Наше программное обеспечение новее зарубежного, поэтому оно лучше. Зарубежные софты в массе были разработаны давно, и они реально медленнее или неудобнее с точки зрения интерфейса. Кроме того, решается вопрос информационной безопасности. Когда мы владеем своими софтами физически, мы понимаем, что данные о наших запасах, то есть капитализации, находятся в надежном месте, а не в чьем-то «облаке», - сообщил представитель «Роснефти».