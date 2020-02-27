2020-02-27T15:02:29+03:00
Общество

Одеяло, пеленки, прорезыватель для зубов: в Ленинградской области начинают выдавать «Подарки новорожденным»

Право на получение наборов будет у всех, кто родился в регионе с 1 января 2020 года
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании областного правительства представил подарок для новорожденных, который со следующей недели будут вручать родителям в ЗАГС и МФЦ региона.

УЛУЧШИТЬ ДЕМОГРАФИЮ

«Мы начинаем выдавать подарки для новорожденных со всем необходимым. Акцию «Подарок новорождённому» мы хотим посвятить Десятилетию детства в Российской Федерации, поддержать молодых мам и пап, - пояснил глава региона. - Надеемся, что, как минимум, эти подарки будут поднимать настроение и рассчитываем, что это позволит улучшить демографическую ситуацию в нашем регионе. Для нас очень важно появление маленьких ленинградцев, жителей Ленинградской области, и хочу отметить, что мы многое сделали для этого в последние годы».

Акция «Подарок новорожденному» стартует 2 марта. В состав подарочного набора входят одеяло, пеленки, боди, чепчик, шапочка, прорезыватель для зубов, светоотражатели на коляску. Право на получение будет у всех, кто родился после 1 января 2020 года. Выдача подарочных комплектов детских принадлежностей семьям с новорожденными детьми будет организована в областных МФЦ и органах ЗАГС при условии регистрации в них факта рождения ребенка.

ВЫПЛАТЫ НА РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА РАСТУТ

Глава региона напомнил, что за полтора года после открытия перинатального центра — самого современного на Северо-Западе — в его стенах родились почти 2900 малышей, в том числе 49 двоен и одна тройня. Благодаря оснащению детских учреждений, профилактической работе, диспансерному наблюдению и другим мерам младенческая смертность в 2019 году упала до рекордно низкого уровня — до 2,9 на 1 тыс. родившихся, что на 9,4% меньше, чем в 2018 году.

«В 2019 году мы начали масштабный ремонт детских поликлиник. Основной массив после проведенных ремонтов откроется в 2020 году — в Ломоносове, Отрадном, Кингисеппе, Волхове, Волосово, Рощино, Всеволожске, Пикалево, и, я надеюсь, что в третьем квартале мы откроем 1-ю очередь детского медучреждения в Сертолово», — отметил Александр Дрозденко.

Губернатор также сообщил, что с 2020 года в Ленинградской области повышаются единовременные дифференцированные выплаты на рождение детей — на первого ребенка — 33 тысячи, второго — 44, и третьего — 55 тысяч рублей. Рост размеров пособия составил на 1-го ребенка — 10%, на 2-го — 46,7%, на 3-го и последующих — 83,3%.

Всего меры социальной поддержки единовременного и регулярного характера получают более 30 тысяч семей, имеющих детей. В областном бюджете Ленинградской области в 2020 году на предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, предусмотрено финансирование в объеме более 5 млрд. рублей, что больше на 47% по сравнению с 2019 годом (3,4 млрд. руб.).

«Прошу вас не забывать о семьях, в том числе о многодетных семьях, неполных семьях, семьях социального риска. Мы должны сделать так, чтобы независимо от того, каков материальный достаток у семьи, дети были окружены теплом и заботой. Это — наша основная задача», — обратился к главам районов Ленинградской области Александр Дрозденко.

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