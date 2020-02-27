В московских ветклиниках пройдет льготное чипирование собак и кошек

Весна близко, а значит и сезон отпусков. Чтобы хозяева заранее смогли подготовиться к поездке за город или дальнему путешествию, им предлагают уже сейчас чипировать своих питомцев. Ведь в случае потери собаки или кошечки наличие чипа позволит быстро идентифицировать животное и вернуть владельцу. Во всех государственных ветлечебницах в период с 2 марта по 30 апреля будет проходить акция — процедура чипирования со скидкой обойдется 682 рубля (с учетом цены микрочипа).

- Горожане стали более ответственно относиться к постановке на учет своих питомцев. В прошлом году в государственных ветеринарных клиниках Москвы чипировали свыше 6000 домашних собак и кошек. Это на тысячу животных больше, чем годом ранее, — рассказал председатель Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

Сделать процедуру можно во всех 27 городских ветеринарных клиниках. Установка чипа займет всего несколько минут. Капсула содержит индивидуальный 15-значный номер, который добавят в общую базу данных чипированных животных. Туда же внесут данные о прививках и контакты хозяина. Если потерявшаяся кошка ил собака попадет в приют (любой, даже за пределами России), то считав сканером номер можно будет легко связаться с хозяином.

- Наличие микрочипа помогает доказать право собственности на животное и предотвратить его подмену, - говорит председатель Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

Важно

В связи с приказом Министерства сельского хозяйства с 5 июня 2016 года почти всех домашних животных, за исключением рептилий и обезьян, в обязательном порядке необходимо идентифицировать (клеймо, электронный чип или ушная бирка). К тому же страны Евросоюза и Евразийского экономического союза можно посещать только с чипированными животными.

Конкретно

Подробная информация о чипировании предоставляется по круглосуточному телефону Государственной ветеринарной службы: +7 (495) 612-04-25.