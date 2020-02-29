Борис Корчевников рассказал, о чем он молится Богу

Православный телеканал «Спас» готовится к открытию новой студии в павильоне Центрнаучфильма. Гендиректор и телеведущий Борис Корчевников собрал своих коллег на молебен - чтобы стройка завершилась в срок и благополучно. Молебен отслужил протоиерей Игорь Фомин. — Отсюда будут выходить в эфир разом несколько наших новых проектов. Самый главный - утро на Спасе. Мы хотим сделать так, чтобы часть страны начинала день вместе с нами. Это будет альтернативное утро, в котором человек сможет получить своего рода духовную зарядку на весь предстоящий день. Такого утра ещё нет на телевидении, - отметил Корчевников.

Также телеведущий рассказал, о чем он просит Бога.

— И на молебне здесь сегодня и на молебнах регулярных в редакции, я молюсь за всех людей, которые работают у нас. Чтобы Бог благословил и наши идеи, и наши начинания. Чтобы Бог был рядом с каждым. Чтобы все, что мы делаем - было на пользу другим. Чтобы о Боге и о хороших людях узнало больше зрителей, — сказал «КП» Корчевников.