2020-02-29T19:21:39+03:00
Спорт

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско: «Подготовку к матчу против ЦСКА начнем уже сегодня»

Наставник красно-белых оценил победу над «Динамо» и призвал фанатов более мирно поддерживать свои команды
Константин ИВАНОВ
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Наставник столичного "Спартака" Доменико Тодеско.Наставник столичного "Спартака" Доменико Тодеско.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Спартак» выиграл свой первый матч Премьер-лиги после зимнего перерыва. Гол Бакаева в первом тайме, и удачные действия Зобнина во втором обеспечили красно-белым победу над «Динамо» в Петровском парке – 2:0. Через несколько дней у «Спартака» еще более принципиальная встреча: 4 марта матч 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

Не сказать, чтобы команда Доменико Тедеско смотрелась безукоризненно. Счет «Спартак» открыл после немного корявой контратаки, воспользовавшись удачными отскоками и индивидуальными действиями своего полузащитника. Зато второй гол получился классным: выступавший ранее за «Динамо» Роман Зобнин организовал хорошую атаку правым флангом, и сам же завершил ее несильным, но точным ударом.

Проблем у «Спартака» было тоже немало. Даже три центральных защитника красно-белых временами с трудом справлялись с подходами хозяев к своей штрафной. Но форвард «Динамо» Н’Жи щедро дарил моменты гостям. А во втором тайме сначала удар Комлимченко пришелся в штангу ворот Максименко, а затем он же впечатал мяч в перекладину в эпизоде, когда обязан был забивать ответный гол.

4 марта у «Спартака» матч 1/4 финала Кубка России с ЦСКА. И Доменико Тедеско был перед ним неспокоен и начал разговор с журналистами с разбора ошибок:

- Рады , что победили. Но у «Динамо» было два опасных момента, и наше счастье, что соперник не забил. Но такие моменты недопустимо предоставлять. Если бы «Динамо» забило в первом эпизоде, счет был бы 1:1, если бы во втором – то 2:1, и нам бы пришлось очень нелегко.

- Впереди матч ЦСКА. Насколько «Спартак» изменится перед ним?

- Это пресс-конференция о прошедшем матче. Я не буду отвечать на вопрос о составе, чтобы не дать фору соперникам. Завтра мы посмотрим на состояние своих игроков, а подготовку к игре с ЦСКА начнем уже сегодня.

- Оцените игру Соболева в этом матче. Как он дебютировал в «Спартаке»

- Отличный игрок, профессионал, он молод и учится постоянно и слушает на теоретических занятиях с открытым ртом. Он имел два момента сегодня, и будет еще прогрессировать.

- Крал сегодня играл один в опорной зоне. Не слишком ли рискованно?

- Не понял вопроса. Многие команды играют сейчас 4-3-3, а у нас целых пять защитников. А Кралу у нас помогают две наших «восьмерки» - Бакаев и Зобнин. Но мы ждем, когда восстановится Умяров, и он будет биться за место в составе.

- Вы подозвали Рассказова и что-то долго говорили ему на бровке. Что?

- Мне понравились его бутсы. Я сказал, что на следующей тренировке хочу быть в таких же.

- Перед матчем были две массовых драки болельщиков. Будете и вы делать какие-то заявления и призывы к фанатам перед игрой с ЦСКА?

- Я не знал про это. Мне жаль, что это случилось. Я считаю, что команду надо поддерживать более мирными способами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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