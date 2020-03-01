Недоброжелатели разбили депутату ЛДПР Майбах

Несколько дней назад 34-летний депутат регсобрания Марий Эл от партии ЛДПР Антон Замиховский остановился на своем Майбахе в Барвихе и пошел по делам. А когда вернулся, то его немецкий лимузин уже не выглядел как прежде. Крыша была изрядно помята, да и на самом авто были царапины.

Такие следы на машине не могло оставить обычное ДТП, у Майбаха была разбита крыша. Первое, что приходит в голову в таком случае - кто-то выбросил что-то из окна, но тогда рядом с машиной или на ней остался бы лежать тот самый предмет. Такого предмета найти не удалось. Депутат обратился с заявлением в полицию, чтобы найти злоумышленника. Антон уверен, что сделали это специально, ведь злопыхателей, по его словам, у депутата много. Но кто конкретно мог быть причастен к этой истории, мужчина пока не знает.

Антон Замиховский, депутат от ЛДПР. Фото: parlament.mari.ru

— Конечно же это сделали намеренно! Увидели, что Майбах стоит, чего бы что-то не сбросить, он был припаркован возле пятиэтажки. Мы подробностей не знаем, сами в шоке, вышли - крыша разбита, ничего не слышали и не видели. Написали заявление в полицию, на днях оттуда должен вернуться ответ. Будем искать, кто это это сделал, — рассказал kp.ru Антон Залиховский.

Сейчас автомобиль находится в сервисе на ремонте, сумму ущерба подсчитать ещё не успели. Но Антон спокоен, потому что машина застрахована, иначе ремонт мог бы обойтись депутату в весьма серьёзную сумму.

Антон Замиховский - депутат регионального заксобрания республики Марий Эл, также ранее избирался от своего родного Гагаринского района г. Москвы в одноимённый муниципальный округ. Но есть в биографии депутата и довольно интересные странички, например съёмки в клипах реперов. Пачки долларовых купюр, крутые авто, атрибуты красивой жизни — всё это присутствует в клипе Dino MC 47 и поп-певца Davida «Ты больше не моя», вышедшего почти 10 лет назад, в котором засветился депутат.