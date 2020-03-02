2020-03-02T00:15:11+03:00
История современности

Разил пером

2 марта 1837 года Михаил Лермонтов был арестован за стихотворение «Смерть поэта»
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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М. Ю. Лермонтов. Портрет 1838 г. - после возвращения из ссылки. Фото: wikimedia.orgМ. Ю. Лермонтов. Портрет 1838 г. - после возвращения из ссылки. Фото: wikimedia.org
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Ждал ли он этого… Во всяком случае гнал от себя самую мысль о такой возможности, хотя умница и притом осторожный друг Святослав Раевский высказался вполне определенно: «Как бы тебе за славу не заплатить карьерой по службе…» Не хотел Лермонтов думать об этом.

В день похорон Пушкина, когда народ ломился в церковь, где проходило отпевание, Лермонтов с Раевским раздавали стихотворение всем, кто руку протягивал. Конечно же, написанного ими от руки не хватало, но уже на следующий день об авторе говорил уже весь Петербург. Вот тогда-то Раевский и произнес те слова...

В те же дни, ближайшие после похорон, листок со «Смертью поэта» лег на стол государя. Пройдясь внимательным взглядом по строкам, он произнес: «Приятные стихи, нечего сказать…» И тут же распорядился: «Старшему медику гвардейского корпуса посетить этого молодого человека и удостовериться, не помешан ли он… А затем мы поступим с ним согласно закону». Молодому человеку всего-то 22 года…

Его арестовали, сделали дотошный обыск в квартире в Царском Селе и его кабинете на квартире у бабушки Елизаветы Алексеевны - нигде никакой крамолы, ни намека на что-либо предосудительное - и отправили под арестом же в одно из помещений Главного штаба, где было предписано «содержать строго, без права сноситься с кем-либо извне, покуда власти не решат вопрос о его дальнейшей участи».

Потом допрос, разумеется. В первую голову спрашивали, кто помогал распространять стихотворение. Лермонтов ответил: «Один из моих товарищей». Имени не назвал. Стали давить, увещевая, что, ежели он назовет это имя, тому ничего не будет да и самого Лермонтова лишь отечески пожурит государь, а ежели промолчит - разжалуют Лермонтова в солдаты. И Лермонтов сдался, назвал Раевского… Тот был немедленно арестован. Шеф жандармов Бенкендорф требует у поэта письменного объяснения, и тот пишет: «Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина… Тогда, вследствие необдуманного порыва, я излил горечь сердечную на бумагу, преувеличенными, неправильными словами выразил нестройное столкновение мыслей… Раевский, не видя в стихах моих противного законам, попросил у меня их списать… Сам я их больше никому не давал, но отрекаться от них, хотя постиг свою необдуманность, я не мог».

А что Раевский? Ни обиды, ни зла малейшего не таит он на друга, наоборот, уже из-под ареста пишет ему тайное письмо, чтобы давать согласные показания. Письмо то перехватили, доложили царю, и тот разгневался… Раевского осудили строже, чем могло бы быть: его отправили на месяц под арест и затем выслали в Олонецкую губернию, в Петрозаводск. Лермонтов за него даже как бы обрадовался - ведь Сибирь грозила другу… Самого же Лермонтова после ареста сослали на службу в Нижегородский драгунский полк, стоявший в Грузии. Успел написать Раевскому: «Милый мой друг Раевский… Ты не можешь вообразить моего отчаяния, когда я узнал, что я виной твоего несчастия… Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать, но я уверен, что ты меня понимаешь и находишь еще достойным своей дружбы…»

Дружба их не расстроилась. А в ссылку Лермонтов ехал уже с легким сердцем - ведь он с детства бредил Кавказом, мечтал о нем. Ему там писалось споро и радостно - тогда он закончил «Демона», написал поэму «Беглец», «Героя нашего времени» и даже начал печатать его по частям в «Отечественных записках». Кроме всего этого, написал тогда же «Мцыри». Притом что служил верно, усердно, участвовал в большом сражении, в ряде мелких столкновений с горцами.

Он очень молод еще, и столько времени у него впереди… Так казалось ему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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