2020-02-28T14:04:37+03:00
Звезды

Группа «Фабрика»: Лучший подарок на 8 марта — юбилейный концерт группы

Девушки фабричные — о поездке на «Евровидение-2020», реакции родителей на голые фото в журналах и беременности по разнарядке
Михаил АНТОНОВКонстантин ГЛЫБА
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В середине февраля из доменной печи «Фабрики» Игоря Матвиенко вышел новый клип на песню «Мама молодая». Фото: пресс-служба продюсерского центра Игоря МатвиенкоВ середине февраля из доменной печи «Фабрики» Игоря Матвиенко вышел новый клип на песню «Мама молодая». Фото: пресс-служба продюсерского центра Игоря Матвиенко
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В середине февраля из доменной печи «Фабрики» Игоря Матвиенко вышел новый клип на песню «Мама молодая» — о современных женщинах, которые сталкиваются со сложностями, вынашивая и затем воспитывая малышей. В студии радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) солистки группы Ирина Тонева, Александра Попова и Мария Гончарук объяснили, кто и как родил хит о материнстве, легко ли сниматься в эротических фотосессиях и почему Игорь Матвиенко рекомендует их на «Евровидение-2020».

- Очень многие, когда посмотрели клип «Мама молодая», решили, что группа «Фабрика» таким образом стимулирует указание президента по повышению демографии выполняет.

Александра ПОПОВА: Это такой вопрос, который нас тоже иногда смущает. Приписывать нам политические аспекты несправедливо. Песня родилась около года назад. Игорь Игоревич был вдохновлен Сашей Савельевой (бывшей солисткой группы — Авт.), которая родила тогда сыночка Леончика. Все просто так совпало. Нам тоже смешно смотреть на картинки-мемы, которые появились в интернете с нашими фотографиями и суммами материнских выплат: если один ребенок, то столько заплатят, два — столько.

- В клипе вы снимались с накладными «беременными» животиками. Не возникло тайного желания потом уйти в декрет?

Александра ПОПОВА: Вы знаете всю нашу боль :) Игорь Игоревич предлагал: «Девочки, может, вы все сейчас на годик уйдете в декретный отпуск? А потом все вместе выйдете из него, и продолжится группа «Фабрика» в том составе, который и был». На что мы с Ирой ответили: «А можно, у нас это произойдет естественно и без планирования? Как будет, так и будет». И он отказался от этой идеи. Но иногда нам напоминает :)

- Ваш продюсер считает, что группа «Фабрика» с новой песней на украинском и русском языках могла бы показать миру «общие славянские корни» России и Украины. Готовы отправиться на конкурс?

Ирина ТОНЕВА: Конечно. Попробовать себя стоит.

- Можете представить, сколько хейта на вас обрушится? Кстати, за столько лет работы на сцене вы успели обрасти броней, защитой от критики?

Ирина ТОНЕВА: Я вспомнила анекдот. Как хочется иногда человека направить туда, куда хотелось бы, чтобы он пошел. А потом посмотришь на него и подумаешь: блин, он же уже везде был. Сейчас стала четко чувствовать, что люди, которые агрессивно себя ведут в соцсетях, очевидно, настолько недолюбленные! Даже хочется послать им поцелуйчик или смайлик в ответ.

- В одном глянцевом журнале недавно вышла ваша откровенная фотосессия. Не смущает вас перспектива осуждения со стороны общества. Во многом пуританского.

Ирина ТОНЕВА: Знаете, думаю, люди в глубине души не осуждают. Когда мне было 25 лет, я тоже взвешивала: какой позор, зачем с меня лямочку от лифчика сняли. Вообще, у меня температура поднялась во время предыдущей съемки для этого журнала. А сейчас, когда нам предложили, мы переглянулись, согласились и вообще не вкладывали никакого особенного смысла: доказать, не доказать.

Александра ПОПОВА: Со стороны только выглядит так, что это легко и просто — мол, всем предлагают. Хотя туда далеко не всех берут. И нам было приятно, что предложили фотосессию. Мой папа посмотрел и сказал: «О, боже, Саша…». Я говорю: «Папа, я молодая, красивая, когда же еще мне это сделать?» Он послушал и сказал: «Ну да, действительно. На пляже люди даже и побольше показывают. И их никто не просит, они сами».

МАРИЯ ГОНЧАРУК: Для меня это первый опыт. Поэтому я просила прикрыть. Мне сказали: «У Саши грудь, у Иры тоже. Что у тебя? Ну, давай покажем». Я говорю: «Ну, у меня не особо накачан орех»:) Но девчонки решили выбрать эту часть тела, потому что все остальные ниши были заняты. На съемке было очень много мужчин. Это сковывало. Но мы были в образах. Не просто в купальниках или в белье, а у нас были образы, и мы несли их. Мы представляли себя тремя русскими девицами. Там написано «лепота», вокруг коромысла… Так что мы "надевали на себя" эту роль.

- Идеальный подарок на 8 марта для вас — это?

Ирина ТОНЕВА: Понимание, теплое отношение и дом у моря, конечно.

Александра ПОПОВА: Много-много работы, концертов, съемок, видеоклипов. Я вообще люблю работать и, наверное, могу назвать себя карьеристской. Недавно Ира сбросила мне адрес сайтика, на котором можно вбить свою дату, время рождения, и там прям так и написано - работа превыше всего, работать будет до ночи. Я реально получаю удовольствие от этого. Когда у нас много выходных, у меня депрессия начинается.

Мария ГОНЧАРУК: Вообще можно мне подарки не дарить. Ну, цветок какой-то в горшке. Даже на день рождения у меня нет списка.

Александра ПОПОВА: Лучший подарок нашему коллективу на 8 марта от продюсера — это концерт к 20-летию группы (в 2022 году). У него как раз есть два года организовать нам это мероприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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