2020-03-02T15:19:27+03:00
Общество

В Чите открыли три новых ясельных корпуса

Весной 2020 года в Забайкалье заработают 17 дошкольных объектов
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Весной 2020 года в Забайкалье заработают 17 дошкольных объектовВесной 2020 года в Забайкалье заработают 17 дошкольных объектовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Торжественное открытие трех новых пристроек к детским садам для детей ясельного возраста прошло в Чите. Здания были возведены в 2019 году в рамках национального проекта «Демография». Всего за прошлый год в Забайкалье построили 17 объектов общей мощностью 612 мест в Чите, поселке Агинское, Чернышевском, Улетовском, Шилкинском, Забайкальском и Красночикойском районах. На строительство было затрачено более 450 миллионов рублей.

Среди родителей, которые сегодня привели малышей в ясельную группу – Наталья Пушкарева. Она мама четырех детей, двое школьников и двое детей до трех лет.

«В ясли мы отдали третьего ребенка подходящего по возрасту. Мы очень рады, что есть возможность водить Аню в детский сад, это важно для нашей семьи. Садик находится через дорогу, там надежно, ребенок будет развиваться, а у меня появится ресурс для других дел», - сказала Наталья Пушкарева.

Создание дополнительных мест для размещения ясельных групп помогает совершенствовать систему образования края.

«Например, строительство первых 16 объектов в рамках реализации национального проекта «Демография» позволило увеличить уровень обеспеченности дошкольным образованием детей раннего возраста на 5 процентов», - рассказал министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Андрей Томских.

По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой в рамках национального проекта «Демография» Забайкалью выделяется более 1,6 миллиарда рублей на строительство яслей.

«Сегодня у нас хороший день, мы поздравляем и детей, и родителей с открытием новых помещений. Ясельные корпуса как раз и запускаются в эксплуатацию там, где они особенно востребованы для этой возрастной группы детей», - отметила Аягма Ванчикова.

Благодаря нацпроекту «Демография» будет создано 2116 мест в детских садах региона. Весной 2020 года введут 17 объектов на 612 мест. Кроме того, в этом году будет добавлено еще 964 места в 26 новых объектах.

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