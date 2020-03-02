«Единая Россия» запретит управляющим компаниям возвращать долги жильцов через коллекторов?

Депутаты Госдумы от «Единой России» намерены запретить управляющим компаниям заключать агентские договоры с коллекторами для возврата долгов за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу заместителем председателя нижней палаты парламента Ириной Яровой и первым заместителем руководителя фракции «Единой России» Андреем Исаевым.

«Ранее нами был установлен запрет на работу коллекторов с долгами граждан по ЖКХ. Однако управляющие компании нашли новую форму обхода существующих требований закона и стали заключать так называемые агентские договоры, что позволяет привлечь к работе коллекторов, - отметила Ирина Яровая. - Чтобы обеспечить безусловную защиту прав граждан, предлагаем законодательно запретить управляющим компаниям, ТСЖ и ЖК заключение с коллекторами договоров, направленных на возврат просроченной задолженности по ЖКХ или выдачи им доверенности».

Также законопроект вводит обязательное требование, согласно которому в случае уступки прав требований другому участнику рынка, жильцы сохранят все права, и новая управляющая компания будет обязана полностью выполнить обязательства, принятые на себя предыдущей компанией.

«Кроме того, законопроектом мы повышаем уровень защиты персональных данных граждан, устанавливаем обязанность управляющей компании обеспечивать конфиденциальность и безопасность личных данных граждан, которые стали известны им с уступкой прав, а в противном случае - нести ответственность за их разглашение», - заключила вице-спикер Госдумы.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что коллекторские агентства могут допустить до полноценной работы с долгами граждан за жилищно-коммунальные услуги. Это предполагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.

Руководитель партийного проекта «Школа грамотного потребителя», депутат Мосгордумы Александр Козлов подчеркнул, что на сегодняшний день существует множество других законных инструментов для взыскания долгов.

«Управляющие компании, к примеру, могут делать это в упрощенном порядке. Что касается ресурсоснабжающих организаций, то они уже больше года могут заключать прямые договоры с собственником жилого помещения», – пояснил Александр Козлов.