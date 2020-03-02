2020-03-02T20:48:43+03:00
Политика

В идлибский город Серакаб зашла военная полиция России

Она займется примирением враждующих сторон
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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2 марта стало известно, что правительственная армия Сирии вновь выдавила боевиков из стратегически важного города2 марта стало известно, что правительственная армия Сирии вновь выдавила боевиков из стратегически важного городаФото: REUTERS
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- Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 – М5, с 17.00 2 марта 2020 г. в город Серакаб введены подразделения российской военной полиции, - сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Отметим, что в последнее время за идлибский город Серакаб развернулись серьезные бои между сирийской правительственной армией и боевиками, поддерживаемыми Турцией.

Город уже несколько раз переходил из рук в руки, как ключевой населенный пункт в дорожной карте идлибской провинции. Через него проходит трасса соединяющая Дамаск с Алеппо и дорога из Латакии к иракской границе. В 2020 году сирийским военным в ходе масштабной наступательной операции удалось отбить у террористов Серакаб. Но на прошлой неделе боевики при поддержке вооруженных турецких формирований вернули контроль над этим населенным пунктом.

2 марта стало известно, что правительственная армия Сирии вновь выдавила боевиков из стратегически важного города.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Российская военная полиция патрулирует трассу М-4 на севере Сирии.Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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