В Казани аппараты собрали 1,8 тонн пластика за месяц

Месяц назад в школах столицы Татарстана установили 20 автоматических аппаратов для раздельного сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок. За это время с их помощью казанские школьники сдали на утилизацию более 82 тыс. пластиковых бутылок и 11 тыс. алюминиевых банок. Общий вес собранной тары составил почти 1,8 тонны пластика и более 100 кг алюминия. Этого объема пластика достаточно, чтобы произвести более 10 тыс. футболок или 5,5 тыс. пар кроссовок, алюминия - для 60 стульев или 15 велосипедов.

Весь собранный через фандоматы ПЭТ и алюминий в Казани получит новую жизнь, отметили в «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех»), которая передала казанским учебным заведениям фандоматы.

Проект по развитию сети фандоматов в Казани называется «20-200-2000». Сперва было установлено 20 аппаратов, на втором этапе их количество увеличат до 200, включая уличные модели. На третьем этапе проекта планируется установить не менее 2 тысяч фандоматов для закрытия потребностей всего города.

Всего в ходе пилотного проекта за год планируется собрать и отправить на переработку 12 млн бутылок и банок. Это около 600 тонн пластика и алюминия, которые можно переработать в новые товары.

При этом в казанских школах за каждую сданную банку или бутылку начисляется по 5 баллов, которые пользователи могут копить в «Личных кабинетах» на сайте tara-sbor.ru. Итоги первого этапа проекта подведут в конце учебного года. Лучших участников ждут призы.

Отметим, что в Казани впервые в России планируется создать полный цикл обращения с твердыми бытовыми отходами, и фандоматы станут ключевым элементом системы. Как отмечают в «РТ-Инвест», пилотный проект позволит сформировать рекомендации для возможного тиражирования и создания единой сети фандоматов в России. Там, где система сбора тары через фандоматы получила массовое распространение, процент вовлечения тары во вторичную переработку от общего объема достигает 90%, отмечают в компании.