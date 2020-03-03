2020-03-03T14:57:06+03:00
Экономика

Три способа, как воруют баллы со скидочных карт

Этим промышляют начинающие мошенники
Влад СМЕРТИН
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Торговые сети сталкиваются с тысячами попыток в месяц списать бонусы без ведома хозяев карт лояльности.Торговые сети сталкиваются с тысячами попыток в месяц списать бонусы без ведома хозяев карт лояльности.Фото: Shutterstock
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Торговые сети сталкиваются с тысячами попыток в месяц списать бонусы без ведома хозяев карт лояльности. В последнее время количество подобных атак резко выросло, говорят эксперты.

Такое мошенничество стало возможным, благодаря интернет-торговле. Вот три самых популярных способа.

1. Злоумышленники взламывают личные кабинеты добросовестных покупателей и расплачиваются их баллами.

2. На карту ничего не подозревающего человека оформляется онлайн-профиль. Оттуда баллы потихоньку списывают, а он только удивляется, как медленно они копятся.

3. Если покупатель долго не пользуется баллами, ими втихаря может оплатить собственную покупку сотрудник магазина.

По данным Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет», чаще всего воруют скидки начинающие мошенники. В деньги их не превратишь, так что серьезных уголовников они мало интересуют, а вот сэкономить в магазине можно. То что нужно для студента-технаря.

Интерес злоумышленников к скидочным картам объясняется цифрами: продавцы вкладывают в бонусы для клиентов порядка 50 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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