Если некогда болеть

Мы с вами не на круизном лайнере, чтобы позволить себе карантин. Хотя мера хорошая, применимая в школах и садиках во время эпидемий гриппа. Но даже если все вокруг чихают, взрослым приходится отправляться на работу. Несмотря на плохое самочувствие, температуру, насморк, першение в горле, приходится ехать в офис: как правило, слишком много запланировано встреч, совещаний и поставлено срочных задач.

И дело, порой, не только в работе. Кто отвезет детей на дополнительные занятия после школы? Как отменить давно запланированный с мужем поход в театр, ведь билеты покупались сильно заранее?

Врачи ругают, говорят, плохо переносить заболевания на ногах. И они правы. Особенно, если речь идет о гриппе (см. «Справка «КП»).

Плюс быть эффективным даже при «легкой простуде» не так легко. Плохое самочувствие грозит невыполнением рабочих обязанностей. Выходя с простудой из дома, мы можем заразить окружающих. А для людей со сниженным иммунитетом это серьезнейший риск!

Что же делать, если остаться дома возможности нет? И как не разболеться самому? Вот какие советы «Комсомолке» дали специалисты.

Что делать, если вокруг чихают

- Полезно следующее: регулярно мойте руки, водой с мылом. Или протирайте их гелем на спиртовой основе. Выдавливается капля на руки и протирается со всех сторон.

- Запомните правило: все, чего касался кто-то кроме вас, рассматривайте как условно-зараженное. Никогда не трогайте лицо, не обработав предварительно руки.

- В магазинах избегайте покупать салаты, выпечку с открытых прилавков и все прочее, что лежит открытым и не подвергается термической обработке. Подумайте, сколько до вас людей прошли мимо этого салатика? Как давно он тут лежит? Сколько раз люди наклонялись над прилавком? Сколько из них чихнуло?

- Если «источник инфекции» дома. На заболевшего домочадца лучше бы надеть маску во время контактов. Для себя введите режим, аналогичный пункту выше: то есть постоянно моем руки и лицо. Тоже самое на работе. А лучше, конечно, чтоб больной коллега сидел дома.

- То, что можно вымыть или то, что упаковано или разогревается, мойте, распаковывайте в стороне от болеющих домашних.

- Можно начать пить иммуномодуляторы, например, Эргоферон, они еще успеют дать защиту. Их же можно, если все-таки заболеешь: в составе комплексной терапии.

- Отвар шиповника, напитки с облепихой, малина, мед — все хорошо, если нет на народные средства аллергии.

- Если заболели, лучше вызвать врача. По поводу лечения всегда стоит советоваться со специалистом.

СПРАВКА «КП»

Грипп — пожалуй, самая известная острая респираторная вирусная инфекция. Передается она чаще всего воздушно-капельным путем. Науке на сегодняшний день известно свыше двух тысяч вирусов гриппа, и все их делят на три типа: А, В и С. Самые неприятные вирусы из семейства А и В, именно они регулярно вызывают эпидемии в разных странах мира. Заболевание гриппом обычно довольно легко определить: у человека появляется выраженная слабость, нарушение общего самочувствия, резко поднимается температура, воспаляются оболочки верхних дыхательных путей. Болезнь развивается быстро и протекает тяжело. Грипп опасен возможным поражением нижних дыхательных путей и дыхательной недостаточностью, отеком легких, мозга, кровоизлияниями. А потом появляются и бактериальные осложнения в виде бронхита, пневмонии, отитов, сердечной недостаточности и так далее.

ВОЗ приводит страшные цифры: каждый год во время вспышек гриппа в мире заболевает до 15% населения. При этом от 250 до 500 тысяч из заболевших умирают. Это вирус унес куда больше жизней, чем все мировые войны!