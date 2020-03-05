Как я устраивалась женой к мегамужчине

Я не скрываю, что периодически сижу на сайте знакомств. Я девушка свободная и, насмотревшись, как некоторые мои знакомые и друзья нашли себе пару через такие сайты, решила рискнуть. А вдруг!

Есть конкретный портал, не хочу давать рекламу, но он интересен тем, что, пока ваша пара не совпадет, тебе не может никто написать. И вот на днях наша пара совпала!

Он чертовски привлекательный, 39 лет, по имени Анатолий. В анкете указано: «ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ!» Написал первый, сразу пригласил на чашечку кофе и спросил мой номер телефона.

В агентстве очень удивились, узнав, что Наташе 42 года. Сказали, что выглядит на 25. И гарантировали найти жениха. Но... за деньги.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЖЕНИХ ПОЗВОНИЛ. НО ЖЕНСКИМ ГОЛОСОМ

И вот вчера позвонил! Только голос почему-то женский!

Девушка представилась Дарьей. И все объяснила. Анатолий - человек мегабогатый и очень занят, чтобы растрачивать свое время на пустые встречи. И нужно сначала встретиться с ней, а потом уж с ним.

Что ж, мне и раньше звонили девицы-посредники, и я отказывалась сразу. На фиг! Что за брачное агентство? Но тут взяло любопытство. После работы я поехала на Таганку, место встречи, возможно, с моей судьбой. Офис нашла в двух минутах от метро. Встретили меня дружелюбно, охранник проводил в кабинет. Минут пять я пребывала в одиночестве, думая: «А вдруг сейчас зазомбируют - и в рабство»...

...И ОН ПРИШЕЛ. НУ, НЕ СОВСЕМ ОН

Дверь открылась, вошел молодой человек. Сердце мое екнуло.

- Добрый день. Я представитель Анатолия, - ласково улыбался вошедший.

- А где Даша? - пролепетала я.

А Даша, как выяснилось, просто созванивается с потенциальными невестами, заманивая на собеседование. В разговоре с ней мне обещали показать портфолио того самого Мега-Анатолия (мегабогатого, мегазанятого и мегазагадочного). Но портфолио не было, а только анкета для меня. И понеслось собеседование. Кто, что, сколько лет, как я вижу семью, какое у меня образование и всякая дребедень. Одно дело, когда ты проходишь собеседование на работу, другое, когда устраиваешься, по сути, женой. Не буду расписывать вопросы, скажу, что представителя удивил мой возраст и то, как я выгляжу, просил показать паспорт. Не повелась (паспорт они мой не получили)!

Одно из объявлений о мегаженихах, которыми пестрит интернет и за которыми, как правило, ничего не стоит.

МЕГАЗАНУДА

Прокололась я на психологическом тесте. Семья оказалась неполноценной. И получилось, что развод моих родителей стал препятствием, чтобы я встретилась с возможным мужчиной моей мечты?

Тут и выяснилось, что Анатолий-то мегазануда! Ему нужна девушка из полноценной семьи, где нет разводов и несчастной жизни. Где нет простых работяг, а только с высшим образованием, достатком, в общем, принцесса. Я попыталась объяснить, что с 10 лет меня как бы бабушка воспитывала и вообще я Золушка из сказки. Так это, оказывается, еще хуже. Короче, я не подхожу.

- С вашими данными вы легко найдете своего мужчину, - успокоил меня «представитель Анатолия». - И мы поможем вам подобрать пару, правда, уже за гонорар!

Посмотрела я в его честные глаза и порадовалась: обошелся мега-Толик мне почти даром - всего 80 рублей на метро (туда и обратно). И на том спасибо!

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что это было?

Судебный и клинический психолог Татьяна Хрущева, которая помогла вывести на чистую воду не одного брачного афериста, несколько лет изучает «психологию» сайтов знакомств. По словам специалиста, ситуация, в которой оказалась Наталья, - типичная.

- По анкете, которую выставляют на сайте знакомств, это такой супермен из глянцевого журнала, - объясняет Хрущева. - Живет в Москве. Имеет свой бизнес. Берет у женщины номер телефона и тут же сообщает, что с ней свяжется его секретарша. Действительно, звонит женщина и предлагает встретиться с мужчиной мечты в ресторане.

Психолог Хрущева тоже ради эксперимента ходила на такую встречу.

- Ресторан в районе «Белорусской». Меня встречает парень, который «должен провести собеседование». Задает вопросы. А потом: «Вы ему не подойдете». Перечисляет с потолка почему. И тут же предлагает: «А давайте мы другого мужчину вам найдем?»

Так работают брачные агентства. Клиенток заманивают на анкеты несуществующих мужчин с украденными из сети чужими фото.

Если женщина ведется, счет ей обычно выставляют на 40 000 - 50 000 руб. - за консультацию психолога, который обучит «искусству знакомств», профессиональные фото и правильную анкету. Обещают присылать анкеты лучших женихов Москвы. А по факту устраивают встречи с такими же бедолагами-мужчинами, которых развели на фотки длинноногих красавиц.