2020-03-05T16:57:22+03:00
Общество

Аэрофлот пополнил парк дальнемагистральным Airbus A350

4 марта 2020 года Аэрофлот представил в Шереметьево первый в России самолет этого типа
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Фото: пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Фото: пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
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В официальной церемонии приняли участие помощник президента Игорь Левитин, заместитель министра транспорта Александр Юрчик, председатель совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, глава представительства Airbus в России Жюльен Франьятт и члены совета директоров Аэрофлота.

-Сегодня мы принимаем в наш парк самый современный дальнемагистральный самолет. Аэрофлот давно ждал этого пополнения. Возможности А350 позволяют нам предложить качественно иной уровень сервиса во всех классах обслуживания. Кроме того, А350 это беспрецедентная топливная эффективность, — сказал генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев. — Как вы знаете, наш авиапарк самый молодой среди крупнейших перевозчиков мира. С приходом этого самолета перед нами открываются перспективы развития новых дальних маршрутов и нового уровня комфорта для пассажиров. Дальнемагистральные перевозки — очень конкурентная среда, поэтому особенно важно, что мы приобретаем дополнительные преимущества на самых востребованных рынках».

Гости церемонии и представители СМИ стали первыми, кто полетал на этом самолете. Правда, полет был демонстрационным, а регулярные рейсы А350 начинает выполнять 6 марта. Дальние уголки планеты станут ближе: в этом году самолет выйдет на новые направления - в Осаку и Сингапур. Кроме того, запланированы полеты на популярных маршрутах в Дели, Лондон, Нью-Йорк, Майами, Тель-Авив.

К концу года Аэрофлот получит еще 11 самолетов этого типа, в салоне которых три класса обслуживания - бизнес, комфорт и эконом. Причем, в бизнесе кресла раскладываются в 2-метровую кровать. Такой сервис большинство крупнейших перевозчиков предлагают только в 1 классе обслуживания. Кресла расположены в индивидуальных кабинах, в каждой из которых установлены индивидуальные мониторы. А еще в салоне есть бар с напитками и закусками.

Во всех классах обслуживания работает мультимедийная система с быстрым интернетом. В салонах эконом и комфорт расстояние между креслами и угол наклона сидений увеличены.

Первый A350 назван именем композитора Петра Ильича Чайковского - 7 мая 2020 года исполнится 180 лет со дня его рождения.

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