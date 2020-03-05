Владимир Драчев: В IBU с недовольством говорят, что они не писали доноса на Логинова, просто обменивались информацией с полицией

- Владимир Петрович, очень много новостей приходит по поводу биатлона и, к сожалению, они все не очень хорошие...

- Не очень хороший, конечно, период сейчас в российском биатлоне. Мы пожинаем плоды работы, начиная, может быть, там с 2012-2013 года… В целом мы видим сейчас такой вал негативных моментов, которые очень сильно отражаются на нынешней команде, которая не при чем совершенно… Вы знаете, что Александр Логинов стал чемпионом мира в этом году в спринтерской гонке на 10 км в Италии и через буквально несколько часов мы услышали вот этот опять вал негатива по поводу его бывшей допинговой истории, скандала, который произошел в 2013 году… Но, как вы знаете, это было не только у Александра Логинова, у многих спортсменов в мире происходило, и дальше они продолжали выступать… к сожалению, вот только на Александра идет такая травля… К сожалению все видят вот эту песчинку в чужом глазу, а в своем дерева не замечают.

- Ну, мы же ничего не скрываем, да? Логинов был обвинен в употреблении допинга?

- Да, был обвинен. Но там процесс был такой тоже сложный, я не скажу, что в него погружен… Это было 26 ноября 2013 года.

- Он был дисквалифицирован?

- Да, на на два года, но после этого выступает уже, по-моему, четыре года.

- И его Международный Союз биатлонистов восстановил, допускал до всех соревнований?

- Да. Как и других спортсменов, так же занимающихся биатлоном. Но я вам скажу, что негатив идет только в нашу сторону. Мы считаем, что это не наша вина, Союза биатлонистов России. Здесь конкретно плохая работа со стороны международной федерации, которая должна пресекать такие моменты. Чего не делается на данный момент вообще.

Обыск в Антерсельве

- Из-за этой травли Логинов был даже вынужден на чемпионате мира сняться с масс-старта…

- Ну, там еще сложнее ситуация. В 5.50 утра в отель, где жили наши спортсмены, пришли карабинеры с ордером на обыск, и делали обыск два часа. А потом мы, вместе с Екатериной Боярских и Александром Касперовичем, к счастью без Логинова, поехали в полицейский участок. В 10 с чем-то нас троих оттуда выпустили и сказали – мы разрешаем вам участвовать в эстафетах. За это время были сделаны переводы тех протоколов обыска, которые мы потом были вынуждены подписать в том же участке.

- Но Логинов в тот день все же вышел на эстафету, чтобы не подводить команду...

- Понятно, что настроение было очень негативное, но они сумели выступить. Конечно, медали мы не завоевали в этой ситуации... Ну, в такой обстановке сложно было давать там какой-то бой, тем более, выступать. Александр сказал, что он не готов бежать на следующий день и покинул чемпионат мира, снявшись с масс-старта.

- А в нашей сборной сейчас ведется психологическая работа, мол, ребята, можно ожидать всего, что угодно?

- Конечно, привыкать к таким ситуациям мы не просили и об этом даже не говорили…

- Нет, не привыкать – ожидать.

- Ну, как можно было ожидать, когда в декабре 2018 года, в Хохфильцене, в Австрии, произошла точно такая ситуация – к нам в отель пришла австрийская полиция. Я срочно вылетел из Москвы, потом с местной прокуратурой мы общались. Там было разбирательство по делам бывшего президента IBU Бессеберга, в которых упоминалось большое количество спортсменов, в том числе, Александр Логинов и его тренер Александр Касперович... Но буквально полгода назад мы получили бумаги из прокуратуры Австрии о том, что все дела закрыты и никаких больше замечаний к нам нет. И тут вдруг мы получаем перед чемпионатом мира-2020 в итальянской Антерсельве опять новые данные о заведение совершенно новых, абсурдных дел на завершивших карьеру Светлану Слепцову и Евгения Устюгова. Это вообще просто уму непостижимо, что новый комитет IBU, только созданный в ноябре 2019 года, начинает сою деятельность с расследования по старым делам 2010 года, поднимая биологические паспорта наших биатлонистов.

Аккредитация Касперовича

- Владимир Петрович, расскажите, а почему тренер Логинова Касперович оказался на чемпионате без аккредитации? Говорили, что это тоже могло привести полицию...

- Ну, скажу сразу, что у нас есть всего 20 аккредитаций, которые выдаются на всю команду. Если раньше мы могли просить дополнительные аккредитации для личного тренера какого-то спортсмена, то на данный момент такого нет - можно брать только 20. И они все выдаются на команду, начиная с декабря. На всех тех, кто ездит в командой. А это смазчики, врачи, массажисты, тренеры сборной..

- А как в других командах?

- То же самое. Максимальная квота – 20 человек – больше никому не дается, так же, как и Норвегии, Германии…

- Возникает вопрос – что такого в том, чтобы личный тренер съездил с воспитанником? Некоторые без своего тренера не очень комфортно себя чувствуют.

- Присутствие личного тренера возможно, но только не в тех местах, где находился Касперович, там необходима аккредитация… Он мог прийти на стадион, на трибуны, можно было прийти даже на трассу, а он пришел туда, где нельзя. Причем, пришел и его знали в лицо те люди, которые выдают эти аккредитации, и его увидели и спросили – Александр, а что ты здесь делаешь? Почему у тебя чужая аккредитация? А он взял аккредитацию другого человека, но в принципе раньше на это никто даже и не обращал внимания…

- Владимир Петрович, а если бы я взял у вас аккредитацию...

- Обычный штраф в 500 евро, на команду – точно такой был выписан французам на этом же чемпионате мира. Кто-то взял чужую аккредитацию, увидели, оштрафовали – и никаких проблем.

- Вот и надо было это услышать, потому что на самом деле не все знают, что наказание обычное.

- Обычное, и оно совершенно не связано с приходом полиции. Не надо связывать аккредитацию Александра Касперовича, которую он взял у украинской команды, с приходом полиции. Это совершенно разные вещи. Они просто прописали в протоколе, что обращение было со стороны вот этого комитета IBU о том, что у нас присутствует вот этот Логинов, он живет в гостинице, где проживает вся сборная команда страны, он был дисквалифицирован… и рядом с ним проживает в отеле его личный тренер Касперович, который был так же замешан в тех скандалах и к тому же был буквально два-три дня назад пойман с чужой аккредитацией.

С подачи IBU

- Но кто написал донос на Логинова в полицию?

- Мы уже написали открытое письмо на действия IBU и комитета, который инициировал все эти действия полиции Италии, и получили ответ в очень негативном ключе. Мол, зачем вы выпускаете все это в в эфир, мы никаких запросов не писали, а это был просто обмен информацией с полицией. А они уже сами сделали выбор. Так они пытаются теперь говорить.

- А какие шансы у них доказать, что они как бы сбоку припеку?

- А вот дальше уже работают адвокаты, которые у каждого спортсмена есть – у Логинова свой адвокат, у Касперовича свой – они на данный момент знакомятся с теми документами, что послужили приходом полиции. Ну, пока мы получили определенные документы на итальянском языке, сейчас будем это все переводить. Скоро узнаем, что будет предъявлено или не предъявлено нашим тренеру и спортсмену.

Невидимый Родченков

- Владимир Петрович, сейчас в Лозанне наши биатлонистки Зайцева, Романова, Вилухина пытаются отсудить свои олимпийские медали Сочи-2014. Скоро будут рассматривать дело Устюгова. Как участвует Союз биатлонистов, чем помогаете? Антон Шипулин, например, говорит, что каждый спортсмен бьется сам за себя.

- Антон Шипулин прав, потому что здесь были поданы иски от спортсменов, а не от организаций, и они защищают в CAS индивидуально. Мы знаем, кто помогает, поддерживает в целом всю эту ситуацию, но это самостоятельные выходы, начиная с 2017 года.

- Деньгами помогают?

- Финансами помогают. Как раз это, наверное, самая важная составляющая. Потому что все адвокаты, юристы работают.

- Но у всех создается впечатление, что игра идет в одни ворота. Вот эта организация IBU, у нее какой-то свой бюджет есть?

- Да, за 50 миллионов евро на данный момент.

- Бюджет немаленький. А почему бы нам не выставить счет за последнюю историю - мы в масс-старте не выступили, понесли моральные потери. В конце концов, мы можем их оценить в те же самые 50 миллионов.

- Мы сейчас рассматриваем этот вопрос с адвокатами и с юристами из Швейцарии, Австрии, чтобы подать иск на эти действия. Сейчас смотрим, кто это будет - IBU или комитет, или это физические лица, которые информировали полицию. Но мы сейчас должны понять, чем этот процесс закончится. Если там ничего нет, никакие данные не подтверждены, а сборная команда России на чемпионате мира из-за этого плохо выступила, то можно требовать возместить моральный ущерб и за медали, и за все что угодно, в том числе от всех болельщиков и от всей нашей страны. Но это уже будет суд гражданский или государственный суд Австрии. Потому что мы должны подавать только туда.

- Под делом Зайцевой, Вилухиной, Романовой подписи Родченкова (это тот самый бывший директор Московской антидопинговой лаборатории) были признаны экспертами поддельными.

- Эти подписи не Родченкова. Может быть, подписи не те, но документы он подтверждает, что все это есть в деле.

- Условно говоря, он подтверждает и готов подписаться под всем сказанным.

- Да, все сказанное он подтверждает, и там даже есть какая-то нотариальная доверенность о том, что все, что там написано, является правдой. В 7 документах подписи не его, а в 2 он дал добро на свое факсимиле.

- Вокруг чего теперь будет выстраиваться наша защита?

- Наша защита уже выстроилась. На данный момент заседание уже закончено, и суд будет принимать решение в течение 2-3 недель.

- Владимир Петрович, вы верите, что медали вернут?

- Знаете, мы всегда верим и знаем, что наши спортсменки чистые. Но в нынешней ситуации сказать, что гарантированно будет возврат медалей… 50 на 50, я бы так сказал. Шанс есть, конечно, но действия, которые ведутся, они ведутся очень некорректно. Весь наш спорт сейчас находится не в самом лучшем защитном поле, и поэтому на нас нападают.

ВАДА распоясалась

- Получается какая-то странная вещь. Я сам сдавал не раз допинг-контроль, - говорит Валуев. - Помню эти баночки, крышки, которые потом не открыть. Получается, их можно открывать, и не по разу, и как-то с ними манипулировать? Во всем этом звучит одна мысль - что ВАДА, по сути, не соответствует самой себе. Все строится на сдаче допинга, который не может быть сохранен.

- Я бы сказал по-другому. Общественная организация (ВАДА), которая сейчас пытается управлять всем в мировом спорте - и МОК, и федерациями, и странами. Для меня это полный абсурд. И МОК однозначно нужно сделать какие-то изменения. Потому что не может такого быть, чтобы какая-то организация, ВАДА, делала все. Сейчас по закону, который они приняли, они могут делать всё практически с любым видом спорта.

- И все же, сезон еще не закончен. Возможно ли финишировать на мажорной ноте?

- Мы всегда в биатлоне рассчитываем на хороший результат. Есть гонка - есть шанс. Это биатлон, это стрельба. Любой спортсмен даже на этом чемпионате мира, который, например, для женской команды прошел неудачно, но в любой гонке наши спортсменки могли бороться за медали. Это дает большую надежду на окончание этого Кубка. Будем надеяться на наших спортсменов и ждать результатов.