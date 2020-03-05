«Больно смотреть!»: Ляйсан Утяшева в экстремальном шпагате затмила Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова, как шутят в Сети, садится на шпагат в любой непонятной ситуации: в лобби отеля, приемном покое больницы, верхом на лошади или на крыше автомобиля. Надо измерить ширину острова? - Да пожалуйста! Но есть у Волочковой и конкурентки, чья растяжка поражает воображение поклонников ничуть не меньше. Одна из них - гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева, которая даже после завершения спортивной карьеры и рождения двоих детей остаётся в прекрасной физической форме.

Свою пластичность жена Павла Воли в очередной раз продемонстрировала подписчикам в Инстаграме. Видео, на котором 34-летняя Ляйсан в кислотно-жёлтых лосинах и майке делает «шпагат краба», буквально выворачивая ноги, вызвало восторг у ее поклонников. «Когда я вижу, как вы выгибаетесь, мне плохеет», «Больно смотреть!», «Вот это шпагат! И чем там Волочкова хвалится, непонятно», «Пластилиновые ноги», «Волочкова отдыхает», «Вы инопланетянка», - восхитились пользователи соцсетей. За несколько часов видеоролик с экстремальными упражнениями гимнастки собрал более 700 тысяч просмотров и около 1000 комментариев.

liasanutiasheva В любой непонятной ситуации улыбаемся и машем... Либо делаем шпагат краба... А если серьёзно, то о гибкости и растяжке можно больше узнать у нас на @telo.silavoli24

Параллельно похвастаться растяжкой решила и 44-летняя Анастасия Волочкова. Балерина показала черно-белый кадр, на котором она грациозно застыла в вертикальном шпагате, опираясь на спинку стула.

- Балет - моя жизнь! Это радость быть преданной своей профессии и этому прекрасному виду искусства. А быть балериной - счастье!, - подписала Волочкова. Однако, ее гибкость впечатлила куда меньшее число подписчиков: лайки под фото поставили около 22 тысяч человек (комментарии к публикациям балерина отключила из-за постоянных нападок хейтеров).

Между тем, динамичный шпагат 34-летней Утяшевой - результат многолетних тренировок. Художественной гимнастикой она занималась с четырёх лет, стала победительницей многих российских и международных соревнований, получила звание заслуженного мастера спорта. Но в 21 год вынуждена была оставить карьеру из-за многочисленных травм и сложных операций. Сейчас Ляйсан ведёт авторские курсы по растяжке и гибкости.