Про сумочки за цену дома

Недавно был в ЦУМе. И мне, как стандартному дикарю, показали сумочку за 340 тысяч рублей (пожалуй, есть смысл, как в бухгалтерских документах, продублировать прописью - триста сорок тысяч рублей).

- И это ещё не самый дешевый вариант, - сверкнула глазками продавщица, видимо, решив, что у меня нервный тик.

А у меня никакого тика. Что я, не понимаю, что ли. Что это ЦУМ. И люксовый мировой бренд.

Но мысли-то куда деть?

В Орловской области на эти деньги можно купить загородный дом. Пускай старенький. Пускай покосившийся. Но дом.

Я даже нашёл объявление. Пожалуйста. Село Тросна. Улица Лебедева. Кирпич на металлокаркасе. Центральное водоснабжение. Отопление тоже. Санузел раздельный. Площадь - 80 квадратных метров. Цена - 250 тысяч рублей (а это, между прочим, районный центр - в нем есть и магазин, и почта, и даже парикмахерская).

Представляю себе хозяина этого дома, который восьмого марта приходит домой с сумочкой и торжественно вручает ее жене. Та прыгает от радости (вместе с детьми). Но потом слышит:

- А теперь собирайтесь. Мы тут больше не живем. Но ты не расстраивайся, Надежда. У меня есть ещё 90 тысяч. Купим шалаш. И гульнем. Напоследок...

Хотя в принципе можно взять такую сумочку в ипотеку. Всего на четыре года (и платить по семерке в месяц - это не так ощутимо).

Потому что отвалить триста сорок штук сразу за «вот это» не каждому дано.

Мне даже кажется, что в ЦУМе должна быть своя медицинская служба. Чтобы откачивать неподготовленных мужей. И получать такие вызовы:

- Леночка, организуй бригаду к тридцатому павильону. Тут один сумку купил для своей. И ремень. И перчатки. И часы. Предынфарктное состояние. Говорит, что банкрот теперь...