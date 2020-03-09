"Краснодар" победил в Москве "Спартак" 1:0 и вышел на второе место в Премьер-Лиге

Футболисты московского "Спартака" начали календарный 2020-й год очень хорошо в официальных играх. Сначала добились победы над "Динамо" в гостях 2:0, затем - обыграли в драматичном поединке Кубка России ЦСКА 3:2 в овертайме. И третьим испытанием для команды Доменико Тедеско стал "Краснодар", который выходил на матч в Тушино с особой мотивацией. "Ростов" у себя дома победил ЦСКА 3:2 и стал вторым в РПЛ, имея равное количество очков с кубанцами. Так что команде Мурада Мусаева нужна была только победа в игре со "Спартаком", который только побеждал в 2020 году.

Замененный в перерыве кубковой игры с ЦСКА полузащитник Зелимхан Бакаев, новый лидер "красно-белых", вернулся в строй. Футболист играл с первых минут за "Спартак", облачившись в стильный красно-белый защитный шлем - в поединке с армейцами он получил сотрясение. В игре с краснодарцами игрок смотрелся неплохо - молодой футболист стал поправу одним из лидеров нового "Спартака" при Тедеско.

Первый тайм поединка в Тушино выдался без голов - "Спартак" меньше владел мячом, но атаковал острей соперников. А "Краснодар" же, имея моменты, ничего опасного не создал у ворот москвичей. При равной игре на поле и на табло команды ушли отдыхать при счете 0:0.

Спартак - Краснодар. 0:1. Ари (пенальти), Тинькофф РПЛ, 21 тур 09.03.2020.Спартак - Краснодар. 0:1. Ари (пенальти)

Равновесие в матче нарушилось на 70-й минуте игры. Экс-форвард "Спартака" Ари, играющий уже давно за "Краснодар", был точен с пенальти. Удар назначили за снос форвард гостей шведа Берга. Русский бразилец вывел свою команду в финале поединка вперед, забив нужный гол - счет стал 1:0, хотя вратарь москвичей Максименко угадал направление удара и мог отбить мяч.

Счет в оставшееся до конца матча время не поменялся. "Спартак" проиграл 0:1, и после этой победы в столице "Краснодар" с 41 баллом - второй в турнирной таблице чемпионата России в Премьер-Лиге.

Следующий матч "Краснодар" проведет 15 марта в гостях против "Сочи". А за сутки до этой встречи "Спартак" проведет свой поединок 22 тура РПЛ против "Оренбурга" на поле соперников.