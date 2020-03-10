2020-03-10T17:56:11+03:00
Экономика

Борис Титов: новый административный кодекс добьет малый бизнес

Об этом омбудсмен сообщил в письме премьеру Михаилу Мишустину
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Борис Титов.Борис Титов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Проекты поправок в Административный кодекс и Кодекс об административных нарушениях уже вызвали немало шума. Сначала переполох подняли защитники прав автомобилистов: выяснилось, что штрафы за многие нарушения увеличиваются в разы. Теперь с письмом (есть в распоряжении редакции «КП») в адрес председателя правительства Михаила Мишустина обратился уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Там говорится, что принятие поправок в их нынешней редакции «несет реальную угрозу инвестиционному климату, развитию малого и среднего бизнеса в Российской Федерации».

О чем речь?

1) Опять-таки - о штрафах. Институт омбудсмена провел сравнение действующих санкций по административным нарушениям — и тех, что предполагаются. По некоторым статьям штрафы для индивидуальных предпринимателей увеличиваются в 15, 20 и даже 70 раз. При этом большая часть административных наказаний для «проверяльщиков» - за неправомерные действия должностных лиц государственных органов — остались неизменными либо были смягчены.

2) Увеличен срок давности привлечения к ответственности (с 2 месяцев до года) и возможные сроки проведения административного расследования. Как считают в аппарате омбудсмена, на практике это означает, что административные дела будут затягиваться — а бизнес тем временем нести убытки, которые для малого предприятия вполне могут закончиться банкротством.

3) В проекте нового КоАП появилось понятие «грубого административного правонарушения». Но нет его определения и четких критериев, которые позволили бы отделить «грубые» нарушения от «не грубых». То же - и с рядом других понятий. Как вы уже догадались, появились подозрения в том, что эти понятия будут в итоге трактоваться произвольно, в зависимости от конкретного судьи — что приведет к «непредсказуемости судебной практики» (цитата из письма).

Это только некоторые из опасений, которые высказываются в письме Бориса Титова Михаилу Мишустину.

- Каких-то прорывных нововведений, как обещали, не вводится. Зато — масса ужесточений. И это — с учетом далеко не лучшей экономической ситуации и по-прежнему достаточно жесткой кредитной политики. Получаются такие ножницы, которые малый и даже средний бизнес может не выдержать. А это рабочие места и доходы населения, - говорит Анастасия Алехнович, руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Борис Титов призывает все-таки учесть мнение бизнеса при доработке этих законопроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Благодаря президентскому гранту в Самарской области могут увеличить социальные выплаты ветеранам
ФАС признала нарушением рекламу "Арбидола", в которой говорилось, что препарат эффективен против коронавируса
Эксперт рассказал об уязвимых для интернет-мошенников людях
Белый дом подтвердил отказ Трампа приехать в Москву 9 мая
Эрдоган: Турция уничтожила восемь российских ЗРПК "Панцирь" в Сирии
Эксперт прокомментировал рост мировых цен на нефть
Илон Маск обеспокоен тем, что SpaceX может не успеть отправить корабль Марс в течение его жизни
Госдума одобрила поправку Терешковой о президентских сроках
Путин ответил на предложение Терешковой о снятии ограничений для дальнейшего участия в выборах
Путин: Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков
Путин: цены на нефть и курс валют прыгают, но экономика России будет укрепляться
Путин: Не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму
Путин обсудит с депутатами поправки к Конституции
Новак считает, что цены на нефть восстановятся за несколько месяцев
Зампред ЦБ: финансовая система России устойчива к колебаниям
Досрочные выборы в Госдуму — это честно по отношению к избирателю
Американский актер Деннис Миллер стал новым ведущим RT America
Джорджио Армани пожертвовал $1,4 млн на борьбу с коронавирусом
Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции
Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Курс евро на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ