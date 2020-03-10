Борис Титов: новый административный кодекс добьет малый бизнес

Проекты поправок в Административный кодекс и Кодекс об административных нарушениях уже вызвали немало шума. Сначала переполох подняли защитники прав автомобилистов: выяснилось, что штрафы за многие нарушения увеличиваются в разы. Теперь с письмом (есть в распоряжении редакции «КП») в адрес председателя правительства Михаила Мишустина обратился уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Там говорится, что принятие поправок в их нынешней редакции «несет реальную угрозу инвестиционному климату, развитию малого и среднего бизнеса в Российской Федерации».

О чем речь?

1) Опять-таки - о штрафах. Институт омбудсмена провел сравнение действующих санкций по административным нарушениям — и тех, что предполагаются. По некоторым статьям штрафы для индивидуальных предпринимателей увеличиваются в 15, 20 и даже 70 раз. При этом большая часть административных наказаний для «проверяльщиков» - за неправомерные действия должностных лиц государственных органов — остались неизменными либо были смягчены.

2) Увеличен срок давности привлечения к ответственности (с 2 месяцев до года) и возможные сроки проведения административного расследования. Как считают в аппарате омбудсмена, на практике это означает, что административные дела будут затягиваться — а бизнес тем временем нести убытки, которые для малого предприятия вполне могут закончиться банкротством.

3) В проекте нового КоАП появилось понятие «грубого административного правонарушения». Но нет его определения и четких критериев, которые позволили бы отделить «грубые» нарушения от «не грубых». То же - и с рядом других понятий. Как вы уже догадались, появились подозрения в том, что эти понятия будут в итоге трактоваться произвольно, в зависимости от конкретного судьи — что приведет к «непредсказуемости судебной практики» (цитата из письма).

Это только некоторые из опасений, которые высказываются в письме Бориса Титова Михаилу Мишустину.

- Каких-то прорывных нововведений, как обещали, не вводится. Зато — масса ужесточений. И это — с учетом далеко не лучшей экономической ситуации и по-прежнему достаточно жесткой кредитной политики. Получаются такие ножницы, которые малый и даже средний бизнес может не выдержать. А это рабочие места и доходы населения, - говорит Анастасия Алехнович, руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Борис Титов призывает все-таки учесть мнение бизнеса при доработке этих законопроектов.