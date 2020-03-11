Друзья рассказали о любовной жизни Брэда Питта

Брэд Питт расстался с Анджелиной Джоли четыре года назад, и с тех пор таблоиды спят и видят, как бы сосватать самого завидного холостяка планеты. 56-летнему актеру приписывали романы с Шарлиз Терон и с бывшей женой Дженнифер Энистон. А в минувшие выходные Брэда заметили в Лос-Анджелесе на концерте музыканта Thundercat, и он был не один: компанию ему составила актриса Алия Шокат.

С симпатичной брюнеткой Питт уже как-то появлялся на публике, но каждый раз его окружение уверяло: они просто приятельствуют. Вот и в этот раз друзья актера решили прокомментировать его личную жизнь и снова уверяют, что Алия и Брэд – не пара. Более того, как уверяет источник из окружения Питта, с тех пор, как он расстался с Анджелиной Джоли, он ни с кем не встречается. В его жизни нет места женщинам и романам.

- Он не чувствует необходимости встречаться с кем-то – он сфокусирован совсем на других вещах, - рассказал порталу TMZ.com источник, близкий к актеру.

Брэд бросил пить и ведет трезвый образ жизни, поэтому он больше не ходит на вечеринки. А все выходные посвящает детям. Питт проводит много времени с пятью из шести своих наследников – 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 13-летней Шайло и 11-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Актер по-прежнему не общается со старшим сыном – 18-летним Мэддоксом, который сейчас учится в университете в столице Южной Кореи Сеуле. Брэд хотел бы наладить взаимоотношения с сыном, но тот не идет навстречу отцу.

Cтаршая дочь Анджелины Захара и ее младшая сестра Шайло перенесли серьезные операции.Фото: EAST NEWS

Последние пару месяцев выдались для Питта и Джоли особенно напряженными: две дочери артистов Шайло и Захара перенесли серьезные операции. Именно из-за этого Брэд в прошлом месяце пропустил премию BAFTA в Лондоне, где ему вручали приз за фильм «Однажды в Голливуде». Вместо него статуэтку получила его коллега по картине Марго Робби. Брэд в это время дежурил в больнице, поддерживая дочек. О том, что произошло, экс-супруга артиста Анджелина Джоли рассказала в журнале Time:

- Последние два месяца я провела в операционной и за ее пределами вместе со своей старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад наблюдала за тем, как ее младшая сестра Шайло также ложится под нож для операции на бедре, - написала актриса. - Я видела, как мои дочери заботятся друг о друге. Шайло училась всему у медсестер вместе со старшей сестрой, а потом им ассистировала. Я с радостью наблюдала за тем, как они искренне любят друг друга. Я также видела страх и храбрость на их лицах. Все мы сталкивались с моментами беспомощности, когда единственное, что мы можем сделать, - это закрыть глаза и глубоко вздохнуть.

Анджелина также добавила, что пишет эту колонку к Международному женскому дню 8 марта, сидя в больничной палате. Позже папарацци сфотографировали актрису и ее дочек на выходе из больницы: Шайло шла, опираясь на костыли.

Кроме семейных проблем все время Питта занимает работа. Он не только снимается сам, но и продюсирует несколько фильмов (Брэд владеет продюсерской компанией Plan B Entertainment). Ближайшие проекты компании – картина «Блондинка», в главной роли в котором снимется «девушка Бонда» Ана де Армас. Фильм посвящен Мэрилин Монро. Брэд также продюсирует картину «Неотразимый» (политическая комедия выйдет на экраны в мае 2020 года) и экранизацию романа Марка Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки».