Страшнее нашего мужчины в мире нет?

Обидели тут наших мужиков. Назвали чуть ли не самыми страшными в мире. На первом месте - ирландцы. Вторые - поляки. Наши - третьи. Но все равно обидно!

«Какие-то непривлекательные»

Раздавал оценки зарубежный сайт знакомств beautifulpeople.com («Красивые люди»). Те еще красавцы, небось. Говорят, на сайте этом не всех желающих регистрируют, а только симпатичных. Не понравится фото - до свидания.

В список страшненьких вошли еще британцы, индийцы и японцы. Но за них душа меньше болит.

До кучи модельер Жан-Поль Готье, гуляя по Москве, губу выпятил: «Какие-то непривлекательные в России мужчины». Сережку в правом ухе покрутил и укатил в свою Францию.

А нам теперь как жить? Неужели русские парни и вправду неказистые? И вообще, разве за красоту мужчин любить надо?

Решила я выяснить, что на самом деле в мужчинах важно. А что не очень.

Подсчет.

Врет рейтинг!

Когда душа болит, к кому идут? Правильно, к психологу.

- Судя по моему опыту, женщин больше всего привлекает надежность мужчины, его умение поддержать и защитить, - утешила меня семейный психолог Мария Матана. - Но внешность не на последнем месте. Многие не согласятся встречаться со «страшным». Только критерии красоты у каждой женщины свои: кто-то любит худеньких, кто-то качков или лысых, кому-то важны сильные руки. А на рейтинг этот национальной красоты не смотрите. Какой-то он субъективный.

- Вранье, а не рейтинг! - согласилась стилист-имиджмейкер Вика Майорова. - Я лично пользуюсь Тиндером. Ну есть там страшные мужички, но ведь встречается и много красавчиков! Российских женщин часто привлекает вообще не внешность, а нужность. То есть общественная установка, что рядом обязательно должен быть мужчина. Все равно какой, главное, чтобы был!

- Безусловно, важно, чтобы сильный пол следил за внешним видом. Вообще наши мужчины более консервативны в выборе одежды и меньше ухаживают за собой, чем, скажем, европейцы. Но мне вот лично важнее, чтобы человек был адекватный, умный, - добавляет Вика. (Кстати, мужчины, обратите внимание на Викторию, она не замужем.)

Кубики на прессе? Нет, порядочность

В общем, ну их, эти зарубежные рейтинги. Мы решили свой опрос составить и на сайте kp.ru повесить. Результаты - в таблице «Конкретно».

Права была психолог: для наших женщин главное в мужчине - надежность. И кубики на прессе мы ценим в восемь раз меньше, чем порядочность.

Так что тренируйте, дорогие мужчины, уверенность в себе. Интеллект прокачивайте. Несите в дом хорошую зарплату и доброту. А что унитаз чинить не умеете и в электропроводке не разбираетесь - да и бог с ними. Только пейте поменьше.

А мы за это вас будем любить. И иногда напоминать, что надо стричься, красиво одеваться и регулярно мыть руки с мылом.

Что для дам важнее в представителях сильного пола.

СКАЗАЛИ КАК ОТРЕЗАЛИ

«Сталин виноват»

Что думают о своей внешности сами россияне

Наши-то не лыком шиты. Ответили известные российские мужчины на выпады о своей некрасивости. Вот что они сказали.

Историк моды Александр Васильев: «Согласен с Готье. Зато русские мужчины трудолюбивы и отличаются спортивным телосложением, чем и нравятся женщинам. Вообще у нас плохой мужской генофонд из-за сталинских репрессий. Красивых мужчин просто искоренили, а ведь красота тоже передается генетически».

Актер Андрей Панин: «Сперматозоидов в России достаточно, а вот мозги неплохо бы завезти».

Шоумен Дмитрий Нагиев: «Красота - это некий симбиоз ума, воспитанности, такта и чувства юмора. Вот если что-то в этой цепочке отсутствует, то моментально мужчина принимает уродливые или извращенные формы. Все, что я могу пожелать мужчинам, и себе в первую очередь, - это думать головой, смотреть на лучшие образцы великих мужчин, ориентироваться не на местечковость соседа, а на лучших представителей мужского пола в историческом масштабе и понимать, что есть куда стремиться и есть о чем мечтать».

Спортсмен и депутат Николай Валуев: «Мне абсолютно все равно, что думают о нашей красоте иностранцы. Скажу в принципе о мужчинах. Вызывать уважение словами и поступками - это мужская самоцель. А просто нравиться внешне - это прерогатива женщин. Когда такую роль на себя берут мужчины, то можно только посочувствовать этим мужчинам: они изменяют природным принципам».