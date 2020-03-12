Григория Горина друзья в шутку называли «везунком»

Григорий Горин родился в Москве 12 марта 1940 года в полдень, когда по радио передавали правительственное сообщение о заключении мира с Финляндией. Это известие вызвало огромную радость в родовой палате. Акушерки и врачи возликовали и некоторые даже бросились танцевать. Роженицы, у которых мужья служили в армии, позабыв про боль, смеялись и аплодировали. «Не скажу, что помню ту сцену в деталях, но то странное чувство, когда ты орешь, а вокруг все смеются, вошло в подсознание и в какой-то мере определило мою судьб», - со свойственным ему юмором позже расскажет Горин о своем появлении на свет.

Писать он начал очень рано. К семи годам насочинял массу стихов в основном про то, что слышал по радио, которое в их коммунальной квартире в Лефортово не затихало. По радио все время велась холодная война с империалистами. И он в эту войну немедленно включился:

«Воротилы Уолл-стрита,

Ваша карта будет бита!

Мы, народы всей земли,

Приговор вам свой произнесли!..

Стихи стали печатать в газетах. Первым среди настоящих писателей литературный талант 9-летнего Гриши Горина оценил Самуил Яковлевич Маршак. Хотя он и слушал эти стихи с ироничной улыбкой, но «политически грамотного» вундеркинда все-таки похвалил: «Обязательно стоит писать дальше. Мальчик поразительно улавливает все штампы нашей пропаганды. Это ему пригодится. Если поумнеет, то станет сатириком. - И вздохнув, добавил: - Впрочем, если станет сатириком, то значит поумнеет не до конца».

В 8-м классе после исполнения на вечере куплетов о хулиганах, Горина отлупила шпана. И это, по его воспоминаниям, был настоящий успех, о такой живой непосредственной реакции зрителей можно только мечтать.

Заканчивая школу, он твердо решил стать писателем. И в силу парадоксальности характера поступил в медицинский институт. Кстати, в его сценариях и пьесах доктора появлялись довольно часто. После института Горин пошел работать врачом «скорой помощи», продолжая много писать. И как вспоминали его коллеги, был блестящим доктором, спас много жизней.

Со стороны казалось, что у него все складывается в жизни очень легко. Его друзья в шутку называли «везунком» (от слова везение). Практически все, что он сочинял, печаталось и ставилось, хотя он сам несколько иначе оценивал ситуацию, мол, и пьесы его закрывали, и не ставили подолгу, несмотря на хороший прием.

- Он был необыкновенно мудрым человеком. Есть умные, хитрые талантливые иногда попадаются даже гениальные. А Гриша был мудрец, - говорит Александр Ширвинд. - Мы его звали Ребе, хотя он был моложе всех нас. Когда случались проблемы — всегда шли к Грише за советом. Он всем старался помочь. Недавно я перечитывал его пьесу «Забыть Герострата!» и подумал: какая великая пьеса. Но сколько его таланта мы растащили на капустники, юбилейные обозрения, сколько отвлекали своими просьбами, сколько он написал по просьбе друзей. Для Игоря Кваши и Вали Гафта он вместе в Войновичем написал пьесу «Кот домашний средней пушистости». Для Андрюши Миронова - «Феномены», к 60-летию Миши Державина — «Счастливцев несчастливцев». Гриша был безотказен. Очень трогательно беспокоился о друзьях. И его хватало на всех.

Олег Янковский во время съемок телевизионного фильма "Тот самый Мюнхгаузен". Режиссер-постановщик фильма Марк Захаров, автор сценария Григорий Горин.Фото: ТАСС

Крылатые фразы из фильмов по сценарию Григория Горина

«Тот самый Мюнхгаузен»

— Говорят, юмор жизнь продлевает...

— Это тем, кто смеется, жизнь продлевает, а тем кто острит — укорачивает.

— Завтра годовщина твоей смерти. Ты что, хочешь испортить нам праздник?

— Мне? Однобортный мундир? Вы знаете, что в однобортном уже никто не воюет? Мы не готовы к войне!

- Некоторые пары созданы для любви, мы же были созданы для развода.

После свадьбы мы сразу уехали в свадебное путешествие. Я в Турцию, жена в Швейцарию, и прожили там три года в любви и согласии.

Из кинофильма «Формула любви»

Знаю, о ком ты грезишь! Срам! Перед людьми стыдно...

Это вы о ком?

О ком! О бабе каменной, вот о ком! Вся дворня уже смеётся!

На что жалуемся?

На голову жалуется.

Это хорошо. Лёгкие дышат, сердце стучит.

А голова?

А голова предмет тёмный и исследованию не подлежит.

Откушать просим, доктор, чем бог послал.

Откушать можно. Коли доктор сыт, так и больному легче.

Обо мне придумано столько небылиц, что я устаю их опровергать. Между тем биография моя проста и обычна. Родился я в Месопотамии две тысячи сто двадцать пять лет тому назад. Вас, вероятно, изумляет столь древняя дата моего рождения?

Нет, не изумляет. У нас писарь в уезде был, в пачпортах год рождения одной только циферкой обозначал. Чернила, шельмец, вишь, экономил. Потом дело прояснилось, его в острог, а пачпорта переделывать уж не стали. Документ всё-таки. Ефимцев, купец, третьего года рождения записан от Рождества Христова, Куликов - второго… Кутякин - первого.

Да, много их тут, долгожителей.