Открытие ученых: водители крутых тачек - главные враги пешеходов

В России ежегодно около 70 тысяч человек попадают под колеса автомобилей. В крупных городах половина всех ДТП это именно такие инциденты. При этом ГИБДД утверждает: в 86 процентах всех ЧП на пешеходном переходе виноваты водители. Жителям других стран эта проблема также знакома не по наслышке. На этот раз на извечный русский вопрос «Кто виноват?» решили ответить американские ученые из Университета Невады. Исследование опубликовано в мартовском номере научного журнала Transport & Health.

Изучая поведение водителей, которые уступали (или не уступали) дорогу пешеходам, ученые на практике проверили теорию, гласившую, что свинское поведение на дороге связано с уровнем достатка.

- Есть ряд исследований, где показано, что высокое социальное положение ассоциируется с нарциссизмом и повышенным чувством собственной значимости, - говорит ведущий автор исследования Кортни Когенур (Courtney Coughenour). - А это провоцирует людей чаще совершать сомнительные с моральной точки зрения поступки.

Ученые провели любопытный эксперимент, для которого отобрали двух мужчин (белого и темнокожего) и двух женщин (европейской внешности и афроамериканку). Их одели в одинаковые красные майки и поручили при приближении машины пересекать нерегулируемый пешеходный переход 4-полосной автомобильной дороги в Лас-Вегасе. Исследователи наблюдали за мизансценой со стороны и фиксировали пропустил ли водитель пешеходов, а также оценивали стоимость его автомобиля.

В общей сложности в «засаду» попал 461 автомобиль, в 28 процентах случаев водители уступали дорогу прохожим. А уступчивость «шумахера» была тесно связана с крутизной его тачки. Рост стоимости автомобиля (названия марок исследователи, к сожалению, не приводят) на 1000 долларов означал, что шансы пешехода беспрепятственно пересечь «зебру» сокращаются на 3 процента.

- У нас есть несколько объяснений этого явления, - говорят авторы исследования. - Предыдущие исследования утверждают, что людям с более высоким социально-экономическим статусом сложнее стать на место другого человека, понимать его мысли и чувства. Поэтому, возможно, ощущение собственного превосходства над остальными участниками движения мешало водителям дорогих авто уступать дорогу пешеходам. Но я не уверена, что наших данных достаточно для того, чтобы признать безответственными эгоистами всех, кто водит шикарную машину. Есть версия, что в дело вмешался другой менее циничный фактор: многие люксовые машины оснащены продвинутыми функциями контроля за дорожной ситуацией. Доверие к ним может создать у состоятельных водителей ложное ощущение безопасности. Они полагают, что автопилот предупредит их о возникновении опасной ситуации.

Однако, автомобильные эксперты считают такую позицию ошибкой, вести машину надо таким образом, как будто электронных помощников не существует. Кроме того, ученые установили, что социальный фактор давит на водителей не только по классовому признаку. Женщин пропускают чаще (в 31,33% случаев), чем мужчин (24,06%). А у белых пешеходов шансы свободно перейти «зебру» почти на 7 процентов выше, чем у «шоколадных зайцев» (31,17% против 24.78%).