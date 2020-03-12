"Пари Сен-Жермен" на пустом стадионе выиграл у "Боруссии" 2:0 матч Лиги Чемпионов, закрытый для зрителей из-за коронавируса

В среду, 11 марта, в Париже на легендарном стадионе "Парк де Пренс", который принимал немало знаковых игр за свою историю, прошла ответная игра 1/8 финала Лиги Чемпионов. "ПСЖ" принимал на своем поле дортмундскую "Боруссию". В первой игре в Германии команда Томаса Тухеля проиграла со счетом 1:2 и дома нужна была только победа с разницей в минимум один гол. Задача парижан усложнялась из-за коронавируса. В рамках профилактики борьбы с новой болезнью, матч в столице Франции решено было провести без зрителей. На стадион были допущены только футболисты, команды, обслуживающий персонал и журналисты.

Но "вечеринку" вокруг стадиона никто не отменял! Фанаты парижского клуба начали собираться у стадиона за несколько часов до стартового свистка поединка.

ultras_madeinfrance Атмосфера у стадиона "Парк де Пренс" во время матча ПСЖ - Боруссия

Да, попасть на "Парк де Пренс" в этот вечер зрители не смогли, но тысячи болельщиков громко кричали у стен арены, сжигая петарды, файера, и даже запуская фейерверки! А приезд автобуса хозяев поля выглядел очень эффектно - болельщики с красными файерами сопровождали свою команду до стен арены.

ultras_madeinfrance Фанаты болеют за стенами "Парк де Пренс" во время игры ЛЧ "ПСЖ" - "Боруссия"

А в социальных сетях "ПСЖ" даже запустили стрим в клубном "Перископе" с рассказом об атмосфере за стенами стадиона. Стоило прозвучать стартовому свистку, как за ареной появились всполыхи салюта. И первые пять минут грохот не утихал. Так болели за свою команду фанаты парижан во время коронавируса.

Но свой первый гол парижане долго не могли забить. Лишь на 28-й минуте Анхель Ди Мария после подачи с углового смог точно положить мяч на голову бразильцу Неймару. И тот - послал мяч в ворота голкипера гостей Романа Бюрки. Есть 1-0! Ну а под занавес первого тайма "ПСЖ" провел еще одну атаку. Пабло Сарабия прострелил мяч по флангу и ногу удачно подставил Хуан Бернат ногу, сделав счет 2-0 прямо перед перерывом.

"ПСЖ" забил второй гол в конце первого тайма игры.Фото: REUTERS

Вторая половина матча прошла в более спокойной обстановке. "Пари Сен-Жермен", получив преимущество в два гола, решил по сути больше не атаковать. Но это было опасно. Потому что всего одна удачная атака гостей переводила бы встречу в овертайм. Но парижане строго выдерживали атаки "Боруссии". А за стеной "Парк де Пренс" все это время тысячи фанатов продолжали петь речевки и жечь пиротехнику.

На легендарном "Парк де Пренс" не было зрителей.Фото: REUTERS

К слову, для "ПСЖ" матч против "Боруссии" стал третьим в истории, сыгранным без зрителей. Впервые это произошло в 2005 году, когда была бита "Бастия" 1:0. Во второй раз, тоже в матче чемпионата Франции, была повержена дома команда "Булонь". И теперь в третьем десятилетии - еще один матч. Поединок против немецкого клуба в рамках Лиги Чемпионов.

В третий раз "ПСЖ" тоже добился победы. Выиграв у "Боруссии" со счетом 2:0 матч на своем поле, парижский клуб прошел в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки.