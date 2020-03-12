«Выгнать его показательно!» Депутата не пускают в Госдуму из-за коронавируса

Казалось, они защищенные депутатской неприкосновенностью. Но нет. Даже гербовые печати на важных документах не спасают от китайской заразы. Первым под жернова коронавируса попал вице-спикер Петр Толстой. Он вернулся из Франции — не подумайте плохого, был там в командировке. Однако на работу Толстой не вышел. Ушел на карантин.

- Временно перехожу на работу в удаленном режиме, из дома. Самоизолируюсь, так сказать. Дабы не подвергать опасности коллег и своих избирателей, даже если имеется хоть малейший риск, - передал письмо из карантина Толстой. Сделал это самым безопасным способом — через интернет.

На этом угроза от Госдумы не отступила. Следущая жертва коронавируса — депутат от ЛДПР Сергей Катасонов. Заложил думца прямо на заседании его партийный шеф Владимир Жириновский. Оказывается, Катасонов, приехав из Франции, не забаррикадировался дома, не поехал сдавать анализы в больницу, а примчался в Госдуму.

- Он, может, уже заразил десятки людей здесь, он же ходит по Думе, в коридорах, и здесь (в зале пленарных заседаний, - ред.) сидит. Это недопустимо, - прогремел Жириновский. - Я предлагаю наказать поучительно перед всей страной, принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова, чтобы вся страна знала, что мы, депутаты, не собираемся прикрывать тех, кто таким вот гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране.

А это уже восприняли как депутатскую диверсию. Вот сляжет вся Госдума с температурой, как страна будет жить? Кто примет важные законы? Поэтому в наказание Катасонова на карантин.

- Давайте решение примем о прохождении карантина нашим коллегой. На 14 дней, пока карантин не пройдет. Давайте примем решение об аннулировании пропуска в Государственную думу. Пускай проходит карантин, - призвал спикер Вячеслав Володин.

А вместе с Катасановым на покой отправили и его помощников. Карантин навис над всеми, кто в этот день жал депутату руку.

- Одни депутаты ЛДПР говорят, что не контактировали с Катасоновым и отрицают вообще знакомство с ним. Даже соседи по ряду. Другие же сливают своих коллег, в том числе и из других фракций, которые жали руку и обнимались с Катасоновым, - рассказала в соцсетях советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.