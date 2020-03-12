«Вы слышали о бедах острова Чунга-Чанга?». Пранкеры разыграли принца Гарри
Принц Гарри, к которому и так приковано внимание в связи с отречением от королевского титула, пал жертвой розыгрыша. Российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) разыграли британского наследника дважды. Сначала они позвонили ему перед Новым годом, а затем и 22 января. Принца они застали в Канаде, куда перебралась его супруга Меган Маркл с сыном Арчи.
Пранкеры обсудили с Гарри массу вопросов и, в первую очередь, тему экологии. Беседа с внуком Елизаветы II велась от лица юной шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца. Кому еще мог пожаловаться британский наследник на президента США Дональда Трампа, который активно эксплуатирует угольную промышленность.
Пранкеры пока опубликовали лишь первую часть разговора с Гарри. В скором времени обещают представить и вторую. Приводим самые интересные фрагменты беседы.
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПРИНЦА
«Отец Греты»:
- Мы выяснили, что Грета - дальний потомок правящей династии Швеции, Бернадотт.
Гарри:
- Вау. Получается, мы родственники.
«Грета»
- Да, и было бы здорово, если это помогло мне в борьбе с изменением климата на нашей планете. Может, мне стоит организовать династическую свадьбу? Думаю, мне это поможет. Я читала об этом в книгах...
Гарри:
- Уверен, это наверняка может помочь!
«Грета»:
- Я подыскала себе несколько подходящих кандидатов. Это принц Джеймс (виконт Северн, сын принца Эдварда, ему 12 лет - ред.) и принц Джордж (сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, ему 6 лет — ред.). Эти парни подходят мне по возрасту.
Гарри (смеется):
- Я уверен, что смогу помочь, Грета. Я могу заверить тебя, что жениться на принце или принцессе - это еще не все!
СПАСЕМ ПИНГВИНОВ
«Грета»:
- Сейчас мы занимаемся проблемой перемещения пингвинов из Белоруссии на их родину, Северный полюс. Около 50 пингвинов застряли на таможне в Белоруссии. Там всего лишь варварские — 20 градусов, вместо — 70 градусов! Поэтому мы ищем какой-нибудь пароход, чтобы отвезти бедных пингвинов домой.
«Отец Греты»:
- Северный полюс. Может у вас есть контакты тех, кто может нам помочь?
«Грета»:
- Или, может быть, у вас есть корабль у Белоруссии. А вдруг, я не знаю.
Гарри:
- Увы, нет. Но у меня есть один человек, который занимается Северным полюсом. Он живет в Норвегии, вот он может помочь. Знает всех правильных людей. Я отправлю вам его контакты по почте.
Российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) разыграли британского наследника дважды.Фото: Иван МАКЕЕВ
ЧУДО-ОСТРОВ
«Грета»:
- Гарри, а вы слышали что-нибудь о проблемах острова Чунга-Чанга. Мы были там. И там на самом деле все ужасно. Остров захватили добывающие компании, близкие к Дональду Трампу. Вы слышали об этом? Интересно узнать твое мнение.
Гарри:
- Сказать по правде, нет. Просто потому, что я больше не смотрю новости. С новостями мой день плохо начинается и заканчивается.
ЧУДО-КАТАМАРАН
- Гарри, если вы в ближайшее время собираетесь в Америку, я могу дать вам контакты моих друзей-хиппи. Они помогли мне пересечь Атлантику и добраться из Нью-Йорка до Лиссабона. У них очень классный катамаран!
«Отец Гретты»:
- Но я хочу предупредить, эти люди все время курят травку, пока находятся в море.
Гарри:
- О, я уверен.
«Грета»:
- Я читала, что Гарри тоже раньше курил травку, когда был молод.
«Отец Греты»:
- Прошу прощения. Грета это читала во всяких желтых газетенках.
Гарри:
- Ха-ха.
ИСТОЧНИК KP.RU