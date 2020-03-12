«Вы слышали о бедах острова Чунга-Чанга?». Пранкеры разыграли принца Гарри

Принц Гарри, к которому и так приковано внимание в связи с отречением от королевского титула, пал жертвой розыгрыша. Российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) разыграли британского наследника дважды. Сначала они позвонили ему перед Новым годом, а затем и 22 января. Принца они застали в Канаде, куда перебралась его супруга Меган Маркл с сыном Арчи.

Пранкеры обсудили с Гарри массу вопросов и, в первую очередь, тему экологии. Беседа с внуком Елизаветы II велась от лица юной шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца. Кому еще мог пожаловаться британский наследник на президента США Дональда Трампа, который активно эксплуатирует угольную промышленность.

Пранкеры пока опубликовали лишь первую часть разговора с Гарри. В скором времени обещают представить и вторую. Приводим самые интересные фрагменты беседы.

ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПРИНЦА

«Отец Греты»:

- Мы выяснили, что Грета - дальний потомок правящей династии Швеции, Бернадотт.

Гарри:

- Вау. Получается, мы родственники.

«Грета»

- Да, и было бы здорово, если это помогло мне в борьбе с изменением климата на нашей планете. Может, мне стоит организовать династическую свадьбу? Думаю, мне это поможет. Я читала об этом в книгах...

Гарри:

- Уверен, это наверняка может помочь!

«Грета»:

- Я подыскала себе несколько подходящих кандидатов. Это принц Джеймс (виконт Северн, сын принца Эдварда, ему 12 лет - ред.) и принц Джордж (сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, ему 6 лет — ред.). Эти парни подходят мне по возрасту.

Гарри (смеется):

- Я уверен, что смогу помочь, Грета. Я могу заверить тебя, что жениться на принце или принцессе - это еще не все!

СПАСЕМ ПИНГВИНОВ

«Грета»:

- Сейчас мы занимаемся проблемой перемещения пингвинов из Белоруссии на их родину, Северный полюс. Около 50 пингвинов застряли на таможне в Белоруссии. Там всего лишь варварские — 20 градусов, вместо — 70 градусов! Поэтому мы ищем какой-нибудь пароход, чтобы отвезти бедных пингвинов домой.

«Отец Греты»:

- Северный полюс. Может у вас есть контакты тех, кто может нам помочь?

«Грета»:

- Или, может быть, у вас есть корабль у Белоруссии. А вдруг, я не знаю.

Гарри:

- Увы, нет. Но у меня есть один человек, который занимается Северным полюсом. Он живет в Норвегии, вот он может помочь. Знает всех правильных людей. Я отправлю вам его контакты по почте.

Российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) разыграли британского наследника дважды.Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧУДО-ОСТРОВ

«Грета»:

- Гарри, а вы слышали что-нибудь о проблемах острова Чунга-Чанга. Мы были там. И там на самом деле все ужасно. Остров захватили добывающие компании, близкие к Дональду Трампу. Вы слышали об этом? Интересно узнать твое мнение.

Гарри:

- Сказать по правде, нет. Просто потому, что я больше не смотрю новости. С новостями мой день плохо начинается и заканчивается.

ЧУДО-КАТАМАРАН

- Гарри, если вы в ближайшее время собираетесь в Америку, я могу дать вам контакты моих друзей-хиппи. Они помогли мне пересечь Атлантику и добраться из Нью-Йорка до Лиссабона. У них очень классный катамаран!

«Отец Гретты»:

- Но я хочу предупредить, эти люди все время курят травку, пока находятся в море.

Гарри:

- О, я уверен.

«Грета»:

- Я читала, что Гарри тоже раньше курил травку, когда был молод.

«Отец Греты»:

- Прошу прощения. Грета это читала во всяких желтых газетенках.

Гарри:

- Ха-ха.