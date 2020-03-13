Крыша поехала: в России растет движение сторонников жилищ на колесах

К недвижимости относится все, что прочно связано с землей, гласит Гражданский кодекс. Но не устарело ли это определение в наш мобильный век? К примеру, 20 миллионов американцев поменяли свои обычные дома на передвижные (они составляют больше 6% жилого сектора США). За дома на колесах не нужно платить налоги и, например, «коммуналку» за вывоз мусора или содержание общего имущества. Соседей можно выбирать самому, а при желании обойтись и вовсе без них. Сторонники крохотных домов на колесах («тайни-хаусов») объединяются и у нас в стране.

Технологии XXI века помогают

Александра Зурбаганского знают все, кто связал жизнь с домами на колесах. 50-летний мужчина был бизнесменом, имел квартиры в Москве и дом в Подмосковье. Сегодня от прежней жизни осталась только московская прописка, да и то в квартире сестры.

- У нас с женой Селеной четыре дома на колесах, - делится Александр. - Уже полтора года мы живем в Крыму, куда переехали из Ярославской области - жили на берегу Плещеева озера. Наши дома экологичны, максимально продуманны для постоянного комфортного проживания. Но не на одном месте. Мы построили жилище, в котором можно существовать хоть в Арктике, хоть в жарком климате. Это дом с толстыми и надежными стенами, который едет за нами туда, куда мы хотим. Кстати, строить крошечные дома не обучают ни в одном институте, этому я учился самостоятельно.

Александр Зурбаганский доволен своей жизнью в домике на колесах.Фото: Youtube

На вопрос о том, как быть, если потребуется обратиться в поликлинику, а прописки-то нет, Зурбаганский отмахнулся:

- Мы ведем здоровый образ жизни и знаем, при каких симптомах какое варенье есть. За 8 лет никаких проблем.

Дом всегда можно перевезти куда вам будет угодно и это его свойство особо ценится хозяином.Фото: Youtube

Основной дом Зурбаганских имеет все удобства: укомплектованную спальню, оборудованную газовой плитой и холодильником кухню, два дивана, которые раскладываются в дополнительное спальное место, душ и биотуалет, прихожую, шкаф, электрику, печь-буржуйку, даже книжные и чемоданные полки, шторы. Но и цена на продажу, как у хорошей однушки в областном центре, - до 1,5 млн рублей.

В России растет число стронников жилищ на колесах. Фото: zurbagansky.com

Технологии XXI века сделали дома на колесах приемлемым местом для жизни даже для тех, кто привык к комфорту. Круглосуточную связь обеспечивает мобильный интернет. Солнечные батареи - электричество, которого хватает для освещения и подзарядки телефонов. А для работы крупных бытовых приборов, таких как стиральная машинка, всегда можно использовать бензиновый генератор.

Гаишники останавливают из любопытства

29-летний Виктор Петухов живет в Санкт-Петербурге. Психолог по профессии, но работает мебельщиком. 4 года назад наткнулся в интернете на американского лидера движения «Жизнь в фургоне» и загорелся его лозунгом: «Дом там, где ты его припарковал». Покупать заводской бэушный автодом молодому человеку было не по карману - ценники на фургоны, которые привезли из США или Европы, начинались от 600 тысяч рублей. За новую машину и вовсе просили от 5 млн руб. Парень решил сделать более бюджетный дом своими руками. Остановился на идее жилого модуля, который устанавливается на место багажника пикапа. Купил старенькую «Мазду» за 250 тысяч руб., все сам просчитал, нарисовал и за три месяца построил. Конструкция весом 350 кг из натурального дуба обошлась ему в 100 тысяч. Внутри поместились два спальных места, мойка с системой ножного насоса, биотуалет, газовая плита и полки для вещей. Виктор вместе с девушкой в таком доме живут и путешествуют. Привлекают массу внимания, особенно сотрудников ГИБДД.

- Проблем с автоинспекцией не возникает, иногда останавливают просто из любопытства, - объясняет парень. - Мой дом квалифицируется как груз, который можно перевозить в кузове. Правда, это летний модуль, поэтому зимой я живу в своей квартире.

По его словам, путешествовать со своим домом экономически выгодно: на гостиницы не тратишься, готовишь все сам. Основная статья расходов - бензин и продукты.

yhyakh_ Виктор Петухов из Санкт-Петербурга и его Дом там, где ты его припарковал .

Дом в кузове за 80 тысяч рублей

Гендиректору строительной фирмы Владимиру Федорову 60 лет, он петербуржец, по специальности - кораблестроитель. О передвижных домах также узнал в сети. Собственный японский пикап уже имелся, остальное смастерил за полтора месяца.

Владимир Федоров у своего мобильного дома. Фото tiny-house.me

- Мне помог технический склад ума да и работа с инструментом знакома, - рассказывает он. - В остальном экспериментировал. В кузове полтора на полтора метра поместился 400-килограммовый корпус из фанеры. В нем - окна от «УАЗа». Вложил 80 тысяч.

Пару лет этот модуль прослужил для путешествий по стране. Федоров уже успел его продать и построить за те же 80 тысяч другой, более удобный и продвинутый. Обшивка теперь деревянная, как и окошки (см. фото внизу), мойка полноценная, место для газовой плиты и готовки, хороший обогреватель, туалет и сравнительный комфорт для трех взрослых. Владимир периодически бытует в нем с супругой, иногда берет в поездки взрослого сына или дочь-школьницу.

Фото tiny-house.me

- Собираемся поехать в Финляндию, посмотреть, как будут реагировать на границе и таможне. Очень люблю путешествовать, так бы и жил в этой романтике. Но на одну пенсию это невозможно, поэтому работаю и выезжаю урывками, - вздыхает Владимир.

fv59 Дом в кузове за 80 тысяч рублей.

Мнение эксперта

«Хотите жить на колесах - живите. Главное, не продавайте обычную квартиру»

- Миллионы людей в США не имеют никакого жилья, кроме фургона. И они рассматриваются как один из самых бедных классов, - комментирует Александр Кононов, футуролог, старший научный сотрудник Института системного анализа РАН. - Да, дом на колесах имеет свои преимущества: мобильность, перемена окружающей обстановки. Чтобы человек чувствовал себя счастливым, чрезвычайно важно жить разнообразно. Но продать последнее жилище и переехать в дом на колесах - очень уязвимая позиция. И дело не только в том, чтобы прикрепиться к поликлинике. В частности, это вопрос безопасности. У тех, кто хочет переехать в дом на колесах, обязательно должна быть страховка либо в виде больших денег на счете, либо обычного жилья, которое можно сдавать на время путешествия.