2020-03-14T12:11:59+03:00
Спорт

Алина Загитова в новом показательном образе предстанет в образе Эсмеральды

Премьеру фигуристки сорвала отмена чемпионата мира 2020 в Монреале
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова.Алина Загитова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года официально был отменен из-за коронавируса. Однако же на этом турнире должна была состояться премьера нового образа олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Фигуристка до конца сезона 2019/2020 решила приостановить выступпения.

Но в Канаду, как оказалось, Загитова была приглашена! Неожиданные подробности поведал тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе - Даниил Глейхенгауз:

- Она была приглашена на показательные выступления чемпионата мира, как номинантка на премию «Оскар». Сейчас главное, чтобы все берегли себя и своих близких, чтобы выздоравливали те, кто болеет! - пишет тренер у себя в личном Инстаграме.

Продолжая говорить о том, чем занималась Алина все это время:

- Мы с Алиной готовили всем сюрприз, новую постановку, в которой Алина предстанет в образе прекрасной Esmeralda из мюзикла Notre Dame de Paris. Наших прекрасных девушек и новый номер Алины вы сможете увидеть на шоу «Россия, вперёд» 29 марта.

На ЧМ-2020, напомним, должны были выступить за сборную России в женской части соревнований Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Турнир же пришлось отменить из-за коронавируса и для наших девушек, фактически, завершился на этом соревновательный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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