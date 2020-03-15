2020-03-15T03:45:19+03:00
Спорт

Ростов - Локомотив 15 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Ростов - Локомотив 15 марта. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 марта 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 22 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Команда Валерия Карпина сыграет против команды Юрия Семина.Команда Валерия Карпина сыграет против команды Юрия Семина.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Когда-то ФК "Ростов" сражался за места в середине турнирной таблицы, либо же ближе к концу. Но теперь времена поменялись - команда, которую тренирует Валерий Карпин, сражается за места в призовой тройке с "Локомотивом". И домашняя игра с "Локо" - шанс набрать заветные очки и обойти конкурентов в битве за высокие места. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ростов - Локомотив 15 марта 2020.

Статистика личных встреч Ростов - Локомотив 15 марта 2020

51 раз команды играли между собой в чемпионатах России. 30 побед у "Локо", 6 - у "Ростова", а в 15 случаях матчи завершались вничью.

Прогнозы букмекеров на матч Ростов - Локомотив 15 марта 2020

Чуть более предпочтительные шансы на успех в этой игре у "Ростова".

Прогноз на матч Ростов - Локомотив 15 марта 2020

Поединок завершится вничью.

Составы команд на матч Ростов - Локомотив 15 марта 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка в Ростове-на-Дону на "Ростов Арене".

Время начала матча Ростов - Локомотив 15 марта 2020

Матч Ростов - Локомотив 15 марта 2020 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Ростов - Локомотив 15 марта 2020

Прямую видеотрансляцию матча Ростов - Локомотив можно посмотреть 15 марта и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Ростов - Локомотив 15 марта 2020

Трансляция матча Ростов - Локомотив 15 марта 2020 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.

Ростов - Локомотив 15 марта 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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