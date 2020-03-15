Ростов - Локомотив 15 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Когда-то ФК "Ростов" сражался за места в середине турнирной таблицы, либо же ближе к концу. Но теперь времена поменялись - команда, которую тренирует Валерий Карпин, сражается за места в призовой тройке с "Локомотивом". И домашняя игра с "Локо" - шанс набрать заветные очки и обойти конкурентов в битве за высокие места. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ростов - Локомотив 15 марта 2020.
Статистика личных встреч Ростов - Локомотив 15 марта 2020
51 раз команды играли между собой в чемпионатах России. 30 побед у "Локо", 6 - у "Ростова", а в 15 случаях матчи завершались вничью.
Прогнозы букмекеров на матч Ростов - Локомотив 15 марта 2020
Чуть более предпочтительные шансы на успех в этой игре у "Ростова".
Прогноз на матч Ростов - Локомотив 15 марта 2020
Поединок завершится вничью.
Составы команд на матч Ростов - Локомотив 15 марта 2020
Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка в Ростове-на-Дону на "Ростов Арене".
Время начала матча Ростов - Локомотив 15 марта 2020
Матч Ростов - Локомотив 15 марта 2020 года в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Ростов - Локомотив 15 марта 2020
Прямую видеотрансляцию матча Ростов - Локомотив можно посмотреть 15 марта и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч Премьер.
Трансляция матча Ростов - Локомотив 15 марта 2020
Трансляция матча Ростов - Локомотив 15 марта 2020 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.
Ростов - Локомотив 15 марта 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU