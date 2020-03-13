Глава компании «Россети» лично контролирует восстановление электроснабжение в 17 регионах

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский лично контролирует восстановление электроснабжения в 17 регионах, пострадавших от штормового циклона. В работе задействованы 1648 специалистов в составе 497 бригад и 491 единицы техники. Наиболее сложная метеообстановка сохраняется в отдельных регионах Центрального федерального округа, где продолжает идти мокрый снег, ветер достигает порывов до 30 метров в секунду. Несмотря на тяжелейшие условия работы, время восстановления подачи электричества энергетиками «Россетей» не превышает двух часов.

Особо напряженной остается ситуация в Тверской области. Последствия штормового циклона в настоящее время устраняют 447 человек в составе 141 бригады. В район для усиления группировки «Россетей» были направлены дополнительные силы энергетиков из соседних субъектов в количестве 890 человек в составе 121 бригады и 259 единиц техники.

Энергетики заранее просчитали сценарии ликвидации последствий возможных технологических нарушений. С 12 марта в 31 филиале компаний введен режим повышенной готовности к проведению аварийно-восстановительных работ: установлен особый контроль за работой энергообъектов, организован информационный обмен с МЧС и органами власти различных уровней, а также мобилизован дополнительный оперативно-ремонтный персонал.

По вопросам, связанным с восстановлением электроснабжениея, необходимо обращаться в контакт-центры энергокомпаний по бесплатным круглосуточным номерам, указанным на сайтах. Для всех потребителей также работает портал «Светлая страна» светлаястрана.рф. Сообщения о проблемах на ресурсе обрабатываются централизованно, в единой службе модерации компании «Россети».