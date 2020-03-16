2020-03-16T11:58:06+03:00
Здоровье

Профилактика и лечение ОРВИ, ринита за 120 рублей*

Друзья, до окончания сезона ОРВИ ещё два месяца. Давайте поговорим, как лечить простуду и насморк
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По статистике, каждый четвёртый наш соотечественник отдыхал в странах Азии: Тайланде, Китае, Индонезии и других. Если вы из их числа, то наверняка видели, как местные жители лечат насморк. Они покупают в аптеках не капли и спреи, а «карандаши» с эфирными маслами и ментолом. И делают это уже несколько десятилетий подряд!

Кстати, вспомните, каким средством от простуды пользовались все в СССР? Правильный ответ – вьетнамский бальзам «Звёздочка».

Сегодня мы с вами попросту забыли об этом и даже не подозреваем, что российскими специалистами уже давно разработано медицинское изделие для аромаингаляции – «Дуолор». Оно официально зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и имеет регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 29 января 2019 года № РЗН 2013/54.

Если сравнивать с той же «Звёздочки», то в его состав входят только те эфирные масла, которые обладают максимально полезными свойствами. Они взаимно дополняют друг друга и усиливают лечебный эффект, обеспечивая нам сразу тройную защиту от инфекций:

Масло пихты, к примеру, оказывает сильное противовоспалительное действие и хорошо укрепляет иммунитет.

А вот масло камфоры, ещё издавна считается отличным антисептиком и имеет высокую противовирусную активность.

Ну а масло эвкалипта не только помогает прочищать слизистую носа, но и активно препятствует размножению и распространению вирусов.

Вот ещё важный момент: в отличие от обычных ингаляторов – «карандашей», «Дуолор» воздействует одновременно на обе ноздри. Применять его нужно и просто для профилактики. Что важно, делайте это в любых общественных местах - вы никого не смутите и не помешаете окружающим.

И ещё - доступная цена ингалятора не ударит по вашему кошельку.

Приобрести ингалятор «Дуолор» можно в аптеках вашего города.

Посмотрите видео о аромаингаляции на сайте производителя: www.dinamika.ru

*рекомендованная цена

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