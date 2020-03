«Возлагать надежды на нас не надо»: Главные конкуренты Little Big на «Евровидении-2020»

С 12 по 16 мая, если все будет хорошо, в Роттердаме пройдет «Евровидение». Российская группа Little Big продолжает готовиться к выступлению, попутно скидывая с себя груз ответственности на всякий пожарный. Солист команды Илья Прусикин предупредил, что ждать триумфа необязательно: «Нам это весело, по приколу, но мы не знаем, выиграем мы или нет, и возлагать такие надежды на нас не надо». После артист обозначил сильных конкурентов, за которыми, конечно, следит: Исландия, Литва и Болгария. «КП» представляет песни этих стран и других, так же претендующих на победу.

Daði & Gagnamagnið (Исландия)

Исландская группа исполняет синти-поп. Существует всего третий год. Это семейный подряд: в группе из 6 человек — муж и и жена, его сестра и их друзья. На конкурс в Нидерландах команда едет в зеленых костюмах и с бодрой песней Think About Things («Думаешь о нас»), которую в ютубе уже послушали почти миллион раз (в то время, как Uno от Little Big — 24 миллиона раз!). У них, как и у российской группы, есть фирменный синхронный танец. А посвящена песня Ароре, новорожденной дочери Дади Петурссона, — ведущего вокалиста, и о чувствах, которые он испытывал в первые дни и недели после ее рождения.

The Roop (Литва)

Da i & Gagnamagni (Исландия) Евровидение 2020.

Очевидно, что фаворитов Илья Прусикин определял, исходя из рейтингов в Yotube (а зря!). Ведь у песни On Fire («В ударе») рокапопсовой группы The Roop под пять миллионов просмотров. Стильный лысый вокалист Вайдотас Валюкевичюс уверяет, что песня про него — и про всех нас. «Мы слишком часто недооцениваем себя, - отмечает вокалист. - Мы думаем, что не отвечаем стандартам, или мы неинтересны, слишком молоды, слишком стары».

Виктория Георгиева (Болгария)

The Roop (Литва) Евровидение 2020.

Букмекеры считают певицу Victoria (Викторию Георгиеву) фавориткой конкурса. Красивая, фактурная и очень колоритная исполнительница из Варны блеснула в местной адаптации шоу X-Factor. Ей всего 22 года, и она сама пишет песни. Композиция с необычным названием Tears Getting Sober («Слезы становятся трезвее») написана девушкой в соавторстве с композитором Бориславом Милановым. Главная тема — депрессия и ее преодоление. Интересно, что песню выбирали путем голосования при помощи фокус-групп. Полтора миллиона прослушиваний в ютубе вовсе не показатель потенциала.

Go_A (Украина)

Виктория Георгиева (Болгария) Евровидение2020.

Традиционно сильная в музыкальном плане страна отправляет на конкурс песню «Соловей» группы Go_A. Музыканты работают на стыке рока, фолка и электроники, в их арсенале есть и сопилка, и рок-гитара, поэтому ставка на «Евровидении» будет сделана на национальный колорит. И красно-черные вышиванки, и аутентичный вокал Екатерины Павленко (похожей на Тринити из «Матрицы») должны всколыхнуть в памяти аудитории триумфальное выступление другой украинки - Джамалы на «Евровидении-2016».

The Mamas (Швеция)

Go_A (Украина) Евровидение 2020.

Законодатели моды на «Евровидении» шведы в этом году решили поприкалываться. Как и Россия. И отправили на конкурс не модного и гладко вылизанного вокалиста, а трио разбитных темнокожих артисток The Mamas. Видимо, чтобы попасть в максимальное количество современных трендов: бодипозитив, феминизм, толерантность, расовое дружелюбие и так далее. Эшли Хейнс (США), Лулу Ламот (Швеция) и Дина Йонас Манна (Швеция) поют госпел — афроамериканскую экстатическую евангельскую музыку на основе ритм-энд-блюза. Кому-то это может показаться странным и даже устаревшим (соул и госпел были популярны в 50-60-х), но, с одной стороны, христианство исповедует треть населения планеты, а с другой — один из моднейших и общепризнанных рэперов Канье Уэст, муж певицы Бейонсе, выпустил последний альбом год назад именно в этом стиле. Так что почему нет?

Песня Move («Двигаться») наверняка разжалобит бОльшую часть женской публики: там и про неудачи, и про терпение, и про вытирание слез, и про океан любви к милому, ради которого ОНА свернет горы. Именно в такой последовательности. Не наоборот.

The Mamas (Швеция) Евровидение 2020.

