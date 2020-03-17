2020-03-17T13:20:57+03:00
Политика

Владимир Путин проведет совещание с правительством: прямая онлайн-трансляция

Президент 17 марта встретится с членами кабмина. Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию совещания Владимира Путина с членами правительства [видеотрансяция с 14.30]
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент России Владимир Путин 17 марта проведет совещание с правительством. Фото: Алексей Никольский/ТАССПрезидент России Владимир Путин 17 марта проведет совещание с правительством. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Президент России Владимир Путин 17 марта проведет совещание с правительством о развитии рынка жилья, а также выступит на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России по итогам её работы за 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что на совещании с членами кабинета министров выступят с докладом вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

На совещании обсудят и другие актуальные вопросы.

Путин проводит совещание с членами правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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