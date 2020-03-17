Владимир Путин проведет совещание с правительством: прямая онлайн-трансляция
Президент 17 марта встретится с членами кабмина. Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию совещания Владимира Путина с членами правительства [видеотрансяция с 14.30]
Президент России Владимир Путин 17 марта проведет совещание с правительством. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Изменить размер текста:
Президент России Владимир Путин 17 марта проведет совещание с правительством о развитии рынка жилья, а также выступит на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России по итогам её работы за 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что на совещании с членами кабинета министров выступят с докладом вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
На совещании обсудят и другие актуальные вопросы.
Путин проводит совещание с членами правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU