2020-03-17T19:06:29+03:00
Общество

«Россети» дают шанс начать успешную карьеру уже в старших классах

20 марта завершается прием заявок на участие в очередной Всероссийской Олимпиаде школьников
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Призеры Олимпиады получают приоритетное право на целевое обучение в вузах-партнерах «Россетей». Фото: компания "Россети"Призеры Олимпиады получают приоритетное право на целевое обучение в вузах-партнерах «Россетей». Фото: компания "Россети"
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Традиция проведения Олимпиады среди учащихся старших классов берет свое начало в 2018 году.

Третий год «Россети» дают старт Олимпиаде среди учащихся старших классов, выявляя одаренных ребят, способных к инновационному мышлению и заинтересованных в том, чтобы связать свое будущее с электроэнергетической отраслью. В 2020-м отборочные этапы пройдут в дистанционном формате в 73 городах России в период с 21 по 22 марта. Зарегистрироваться для участия в Олимпиаде можно на сайте olimpiadarosseti.ru.

«ВСЕ БОЛЬШЕ РЕБЯТ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ»

По итогам решения задач по физике, математике и информатике набравшие наилучшие баллы ученики пройдут во второй этап, который также состоится в заочной форме и в рамках которого будут оцениваться творческие способности и умение применить имеющиеся знания уже непосредственно в области электроэнергетики.

Нынешние старшеклассники мечтают о работе в электроэнергетике уже со школьной скамьи. Фото: компания "Россети"

Нынешние старшеклассники мечтают о работе в электроэнергетике уже со школьной скамьи. Фото: компания "Россети"

«Наша отрасль нацелена на непрерывное развитие и устремлена в будущее. Для того, чтобы оставаться эффективными и постоянно совершенствоваться, важно не только внедрять передовые технологии, но и думать о профессиональной подготовке кадров, - пояснил идею конкурса генеральный директор холдинга «Россети» Павел Ливинский. - Для нас очень важно, что нынешние старшеклассники мечтают о работе в электроэнергетике уже со школьной скамьи. И мы готовы развивать этот интерес и рады, что с каждым годом в отраслевом конкурсе принимает участие все больше ребят. В Олимпиаде «Россетей» не бывает проигравших. Убежден, все, кто подадут заявку на участие, приобретут неоценимый опыт, который станет важным шагом для будущей карьеры. Приглашаю всех ничего не бояться и участвовать в Олимпиаде «Россетей».

ПОБЕДИТЕЛЯМ – «ОРЛЕНОК»

Победители и призеры школьной Олимпиады по традиции получат право принять участие в энергетической проектной смене группы компаний «Россети», проводимой на площадке Всероссийского детского центра «Орленок». Со старшеклассниками будут работать ведущие эксперты отрасли и помогут им подготовить первые самостоятельные проекты, которые будут представлены в финальном этапе конкурса инновационных разработок «Энергопрорыв» в рамках Международного форума «Электрические сети – 2020».

Кроме того, призеры и победители Олимпиады получают приоритетное право на целевое обучение в вузах-партнерах «Россетей» по профильным направлениям подготовки.

Победители и призеры Олимпиады получат право принять участие в энергетической проектной смене группы компаний «Россети», проводимой на площадке Всероссийского детского центра «Орленок». Фото: компания "Россети"

Победители и призеры Олимпиады получат право принять участие в энергетической проектной смене группы компаний «Россети», проводимой на площадке Всероссийского детского центра «Орленок». Фото: компания "Россети"

В состав оргкомитета и жюри Олимпиады входят представители предприятий группы «Россети» и ключевых учебных заведений, готовящих кадры для электросетевого комплекса – Национального исследовательского университета «МЭИ», Ивановского государственного энергетического университета, Уральского государственного технического университета и других.

ВАЖНО!

Компания «Россети» - оператор одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

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