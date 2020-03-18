2020-03-18T18:28:19+03:00
Общество

В России заработал кол-центр для оказания помощи пожилым людям, находящимся в самоизоляции

По телефону они могут оставить заявку волонтерам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости
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Кол-центр, оказывающий помощь пожилым людям. Фото: фонда Росконгресс.Кол-центр, оказывающий помощь пожилым людям. Фото: фонда Росконгресс.
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В России начала свою работу «горячая линия» по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет, попавшим в группу риска в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-2019.

Проект реализуется Общероссийским национальным фронтом при поддержке Фонда Росконгресс, Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеров Конституции» и ПАО «Ростелеком».

Пользователи «горячей линии» смогут получить консультации по распространению вируса и мерам профилактики в стране по состоянию на день запроса. Также по телефону «горячей линии» пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

Координировать работу волонтеров будут две организации: ВОД «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров. Кроме того, сотрудники кол-центра научат пожилых людей самостоятельно покупать продукты и заказывать лекарства в интернете.

Помимо кол-центра в рамках мер по борьбе с коронавирусом в 28 российских регионах открыты штабы ОНФ для помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса. В остальных регионах их работа будет запущена в ближайшие дни.

Кол-центр будет работать в круглосуточном режиме.

Телефон горячей линии: 8 (800) 200 3411.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

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