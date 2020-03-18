Как избежать тромбоза?

ИЗ РОССИИ В ЕВРОПУ, И В АМЕРИКУ

Портфельная компания РОСНАНО «ГемаКор» разработала и с 2012 года производит лабораторное оборудование для диагностики системы свертываемости крови. Тест получил название «Тромбодинамика». Диагностическое решение, созданное при поддержке госкомпании, закупают клиники и исследовательские центры России, Европы и США. На сегодня диагностика доступна в 130 клиниках в России, с 2012 года системе здравоохранения поставлено более 250 тыс. тестов. Почему врачам так важно знать, как работает система свертываемости крови? Попытаемся объяснить.

Четверть всех смертей в мире происходит по причинам, связанным с тромбозом – патологического образования сгустка крови (тромба) в кровеносном сосуде. После образования тромб может замедлить или заблокировать нормальный кровоток, лишив снабжаемые сосудом органы и ткани питательных веществ и кислорода, что может привести к их смерти. Именно тромбоз часто является причиной инфаркта, инсульта и венозной тромбоэмболии - трёх основных жизнеугрожающих сердечно-сосудистых катастроф.

РЕЗКАЯ «ПОТЕРЯ ТЕКУЧЕСТИ»

В 2012 году Всемирная ассамблея здравоохранения (англ. World Health Assembly, сокр. Ассамблея здравоохранения) поставила глобальную задачу по сокращению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, на 25% к 2025 году. Российский федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», запущенный в 2018 году, предполагает снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

Для достижения поставленных целей, по мнению международного сообщества специалистов по изучению тромбоза и гемостаза, необходимо решить проблему тромбоза непосредственно.

Пресс-служба «ГемаКор»

Кровь, как известно, выполняет жизненно важные функции – транспортную, защитную, регуляторную. Для этого кровь, с одной стороны, должна обладать высокой текучестью в нормальном состоянии, чтобы эффективно снабжать ткани организма питательными веществами и кислородом, а с другой - в случае повреждения, она должна резко «потерять текучесть», свернуться и стать густой, по сути превратившись в гель и образовав гемостатический сгусток-тромб. Этот защитный механизм получил название свертывание крови, а сложная биохимическая система, отвечающая за поддержание баланса между твердым и жидким состоянием крови, называется системой гемостаза.

Баланс системы гемостаза может быть нарушен различными факторами. К ним относятся как внешние факторы – например, операции, травмы, ожоги, так и внутренние – инфекции, нарушения метаболизма, генетические отклонения, онкологические процессы. Многие из этих факторов носят ярко выраженный протромботический характер, и для их нейтрализации требуется проведение специальной медикаментозной терапии антитромботическими препаратами. Для назначения антитромботической терапии врач собирает подробный анамнез, информацию о факторах риска, но данной информации может быть недостаточно, и в этом случае необходимы объективные инструменты оценки состояния гемостаза, которыми являются данные лабораторной диагностики. В силу индивидуальных особенностей метаболизма пациентов, многим из них необходим персонифицированный подбор дозы антикоагулянта и регулярный контроль степени гипокоагуляции, так как передозировка антикоагулянта чревата развитием кровотечений, а недостаточная дозировка – слабым терапевтическим эффектом и риском тромбоза.

Пресс-служба «ГемаКор»

СОВЕРШЕН ПРОРЫВ

К сожалению, рутинные лабораторные тесты свертывания крови, широко используемые во всем мире, малочувствительны к протромботическим состояниям, а их возможности контроля антикоагулянтной терапии сильно ограничены. Во многом этим и объясняется тот факт, что тромбозы до сих пор занимают лидирующее положение среди причин смерти.

В чем же причина низкой эффективности существующих тестов свертывания? В первую очередь в том, что они морально устарели. Методические основы этих тестов были разработаны достаточно давно, основываясь на научных представлениях того времени. Со временем менялась лишь техническая сторона тестов – приборы стали удобнее в работе и производительнее, но идеология, лежащая в основе тестов, совершенно не поменялась. Она основана на измерении времени свертывания всего исследуемого объема крови после его полного перемешивания с различными активаторами свертывания, что принципиально отличается от тех условий, в которых свертывание протекает в сосудистом русле – локальная активация только в месте повреждения и последующий пространственный рост сгустка, уже независимый от активатора, запустившего процесс.

За последние десятилетия в области физической биохимии свертывания крови произошел настоящий прорыв: были открыты новые участники процесса свертывания, новые механизмы регуляции системы, и самое главное – процесс свертывания стали рассматривать неразрывно с тем окружением, в котором формируется гемостатический сгусток. Было установлено, что пространственное распределение факторов свертывания в месте повреждения сосудистого русла играет ключевую роль в процессе физиологического свертывания. Без учета пространственной неоднородности процесса невозможно получить объективную оценку статуса системы. Стало очевидно, что новое поколение лабораторных тестов должно учитывать эти фундаментальные биофизические открытия в своей основе.

ТЕСТ НА ОПАСНОСТЬ

Таким прорывным тестом, основанным уже на современных представлениях о свертывания крови, и способным различать состояние «нормального» гемостаз и «патологического» риска тромбоза стал разработанный при поддержке Роснано компанией ГемаКор тест Тромбодинамика. В отличие от всех существующих тестов, тест Тромбодинамика учитывает физиологические особенности процесса свертывания – имитирует повреждение сосудистой стенки и регистрирует процесс пространственного формирования фибринового сгустка в реальном времени в небольшом объеме образца плазмы крови пациента.

Пресс-служба «ГемаКор»

Такая «физиологичность» Тромбодинамики определяет высокую чувствительность теста и к сдвигам системы гемостаза, в том числе обусловленным приемом антикоагулянтов. Согласно проведенным исследованиям, тест может помочь врачу подобрать лекарственный препарат, его дозировку и кратность, полагаясь не только на стандартно-рекомендуемые варианты (полученные в результате усреднения данных об эффективности препарата в целом по популяции), но и на индивидуальный отклик системы гемостаза каждого конкретного пациента, особенно, если этот пациент «сложный» и всегда есть риск, что его организм ответит на действие препарата нестандартным образом.

МЕНЬШЕ ИНФАРКТОВ, ЭФФЕКТИВНЕЕ ЭКО

Возможно, мы с вами станем свидетелями изменения трендов заболеваний и состояний, связанных с нарушениями системы свертывания крови: уменьшение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, сокращение количества спонтанных абортов (невынашивание беременности) и рост процента успешных беременностей и родов вследствие применения экстракорпорального оплодотворения. Решение проблемы тромботических осложнений требует инновационных подходов, а именно внедрения более информативных тестов диагностики в практическое здравоохранение, чтобы фиксируемые врачом имеющиеся у пациента факторы риска в совокупности с данными анализов надежно позволяли предпринимать правильные профилактические и терапевтические меры.