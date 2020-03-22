2020-03-22T17:41:47+03:00
Коронавирус Covid-19

"Коронавирус и гомосексуализм не могут быть связаны": эксперт прокомментировал украинские заявления, что болезнь - кара за однополые браки

О возможной связи пандемии и однополых связей заявил глава непризнанной украинской церкви Филарет
Игорь ЯКУНИН
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Комментарии: comments1
Если человек верит, он может пройти сквозь огонь, воду и медные трубы - и ничего с ним не будет. А если не верит — то может любую заразу где угодно схватитьЕсли человек верит, он может пройти сквозь огонь, воду и медные трубы - и ничего с ним не будет. А если не верит — то может любую заразу где угодно схватитьФото: REUTERS
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О том, что возможной причиной пандемии в мире являются однополые браки, заявил глава непризнанной украинской церкви Филарет. По мнению одного из бывших патриархов православной церкви, Бог сжег Содом и Гоморру за грехи, к числу которых относится и гомосексуализм, и нынешнее распространение коронавируса — наказание и за это грех тоже.

За комментарием kp.ru обратилась к известному богослову и доктору медицинских наук, специалисту по сектам Федору Кондратьеву.

- Коронавирус потенциально может быть связан с гомосексуализмом, исходя из позиций христианства — или это чушь собачья?

- Вы так оскорбляете собак! Такие заявления можно отнести к желанию принизить православие. Такие попытки были на протяжении первых веков нашей эры. Да и на протяжении последующих столетий.

- Филарет вспоминает Содом и Гоморру, которые и были сожжены за грехи, в том числе за грех гомосексуализма — и коронавирус представляет как кару божью...

- Это все додумки.

- То есть к половым отношениям, в том числе нетрадиционным, данный вирус отношений иметь не может?

- Абсолютно никакого. Это дает возможность автору лишний раз пропиариться. Хотя непонятно зачем.

- Но он говорит и про то, опасно или нет причащаться из одной ложки в период эпидемии — а ведь грядет Пасха…

- Если человек верит, он может пройти сквозь огонь, воду и медные трубы - и ничего с ним не будет. А если не верит — то может любую заразу где угодно схватить. При причащении к истиной крови Христовой у него никаких патологий быть не может. К крови Христовой не может прилипнуть никакая зараза. Вообще никакая штука из мира материального.

- В апреле грядет Пасха — из-за коронавируса возможно ограничение или закрытие доступа к храмам?

- Надеюсь, что нет. Весь этот ажиотаж — провокация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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