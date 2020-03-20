2020-03-20T13:14:32+03:00
Политика

"Еще анонимных графоманов комментировать": Глава Калининградской области Антон Алиханов высказался о призыве присоединить регион к Польше

Губернатор Антон Алиханов прокомментировал обозревателю "КП" Александру Гамову высказывание польских журналистов
Александр ГАМОВ@gamov1
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Губернатор Калиниградской области Антон АлихановГубернатор Калиниградской области Антон АлихановФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Польское издание Gazeta Wyborcza опубликовало статью "о ситуации в Калининграде во время коронавируса". Как сообщают информагентства, некоторые читатели издания "сочли закрытие Россией границ (в связи с коронавирусом. - А.Г.) поводом для присоединения Калининградской области".

В публикации сказано, что регион якобы "оказался в полуизоляции» после решения Москвы закрыть границы. В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать «забрать» Калининградскую область себе.

«Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше», - считает один из читателей. По мнению другого, "всегда можно устроить референдум", если жители Калининграда "вдруг захотят войти в состав Польши".

Мы обратились к губернатору Калиниградской области Алиханову с вопросом - будет ли он как-то реагировать на эти странные заявления из Варшавы?

И вот какое получили от Антона Андреевича смс-сообщение:

"Не хочу это комментировать. Каждого анонимного польского графомана мне теперь комментировать?".

ИСТОЧНИК KP.RU

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