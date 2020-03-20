В Ростове-на-Дону определили 12 команд-финалистов конкурса «Учитель будущего» от Южного федерального округа

С 13 по 15 марта Донской государственный технический университет собрал 52 яркие команды учителей, а также 2 команды студентов Южного федерального университета. Шесть регионов округа представляли 156 учителей, которые на протяжении трех дней общались, проходили конкурсные испытания и слушали образовательные лекции. По итогам полуфинала были определены 12 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего». Ими стали: 4 команды из Краснодарского края, 3 команды из Волгоградской области, по 2 команды из Ростовской и Астраханской областей, а также 1 команда из Республики Крым.

Испытания, которые нужно было пройти конкурсантам, были организованы в формате «педагогического триатлона»: педагогические дебаты, кейс-игра и методический конструктор, где участники разрабатывали технологии межпредметного профиля для решения задачи образовательного процесса.

Среди команд, вышедших в финал конкурса, учителя частной школы «Альтернатива»

г. Краснодара. Педагог-психолог Юлия Сивожелезова рассказала о своих впечатлениях: «У меня эмоции просто зашкаливают, потому что это первый такой серьезный конкурс в моей жизни, это было как некое испытание, и в самый первый день я поставила себе цель, что я пройду этот конкурс. Тебе дают возможность проявить свои способности, свой талант, поделиться всем этим. Здесь все очень дружелюбные. Я очень благодарна всем»

Ростовскую область в финале представят 2 команды. Одна из них – учителя средней школы № 6 им. В.А. Сулева (Егорлыкский р-н, хутор Объединенный). «Я до сих пор не могу прийти в себя от того, что мы стали финалистами. Мы из маленькой сельской школы. И когда в первый день мы увидели те команды, с которыми нам предстоит соревноваться и сотрудничать, мы собрали в кулак всю свою волю, отбросили весь страх, потому что мы приехали сюда не только проверить свои способности, но и достойно представить нашу школу, показать, что мы и наш район ничуть не хуже городских школ и школ других регионов. Мы гордимся тем, что мы вышли не только в финал, а что мы были отмечены и в других номинациях. Спасибо организаторам за проведение таких конкурсов, которые помогают проявлять свои способности!», - поделилась учитель русского языка и литературы Елена Карпенко.

От Республики Крым в финал конкурса прошла команда учителей школы международного детского центра «Артек». «Я очень рад, что мы стали участниками этого конкурса. Нам абсолютно все понравилось! Считаю, что за такими конкурсами будущее, поэтому уверен, что у меня останутся яркие воспоминания. Полуфинал прошёл на одном дыхании, и мы будем стараться показать себя достойно в финале!», – сказал учитель математики Сергей Жбанов.

На церемонии награждения к участникам полуфинала обратился руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков. Он напомнил, что одна из основных задач учителя –это не просто передача знаний ученикам, а подготовка их к взрослой жизни и поддержка на разных этапах взросления: «Я думаю, что каждый из вас помнит того учителя, кто дал вам толчок, кто дал важный совет, кто помог в трудную минуту или стал примером того, как нужно поступить в той или иной ситуации».

Первый в России профессиональный конкурс «Учитель будущего» стартовал 19 ноября 2019 года и проводится при поддержке Министерства просвещения России. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.